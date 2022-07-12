Провинция Тханьхоа надеется стать новым центром роста

По словам местных властей, северная центральная провинция Тханьхоа стремится к быстрому и устойчивому экономическому развитию и становится новым центром роста в регионе.

Недавно в провинциальном партийном комитете состоялось совещание по рассмотрению хода выполнения Резолюции Политбюро 9-го созыва № 39 от 16 августа 2004 г. «О социально-экономическом развитии и обороноспособности - обеспечении безопасности в северной и приморской частях центрального региона 2010 г. и Заключения Политбюро 11-го созыва № 25 от 2 августа 2012 г. о продолжении выполнения Резолюции № 39.

Выступивший на мероприятии заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам, заместитель председателя Центрального руководящего комитета по контролю за выполнением Резолюции № 39-NQ/TW Нгуен Хонг Шон высоко оценил усилия партийного комитета Тханьхоа по выполнению Резолюции № 39 и Заключение № 25.

Он сказал, что провинция должна совершить прорыв в улучшении инвестиционного и делового климата, принять соответствующие меры для одновременного развития экономики и защиты окружающей среды, одновременно стимулируя городское и промышленное развитие в тандеме со строительством сельских районов нового типа, используя местный потенциал и преимущества, привлекая разнообразные ресурсы для развития и выбирая хороших инвесторов.

Шон рекомендовал Тханьхоа разработать конкретные меры для расширения его связи с другими населенными пунктами в регионе, добавив, что ему необходимо определить и реализовать свою роль, положение и потенциал, чтобы стать мостом, соединяющим северный центральный регион с дельтой Красной реки, северо-западный регион и Лаос, особенно роль Тханьхоа в развитии четырехугольника Ханоя, Хайфона, Куангниня и Тханьхоа.

В своем выступлении секретарь провинциального партийного комитета До Чонг Хунг подтвердил, что Резолюция № 39-NQ/TW и Заключение № 25-KL-TW создали важные поворотные моменты и послужили важными правовыми коридорами, открывающими возможности и создающими решающий импульс для региональных населенных пунктов, включая Тханьхоа, для расширения региональной связи, торговли и сотрудничества в целях развития.

Он сказал, что партийный комитет, Народный совет и Народный комитет Тханьхоа разработали множество программ, планов, механизмов и политик для местного социально-экономического развития и обеспечения безопасности и обороны.

Отметив значительные и комплексные достижения, он отметил, что темпы роста валового регионального внутреннего продукта (ВВП), зафиксированные в 2004–2010, 2011–2020 и 2021 гг., превышают целевые показатели, установленные в постановлении и заключении Политбюро.

С прошлогодним ВВП, который оценивается в более чем 215,85 трлн. донгов (более 9,2 млрд. долл. США), увеличившись в 13,4 раза по сравнению с 2004 годом, Тханьхоа заняла первое место среди северных и прибрежных центральных провинций и восьмое место среди 63 провинций и городов по всей стране. ВРП на душу населения вырос в 12,4 раза с 2004 года до 58,1 млн. донгов в 2021 году.

Примечательно, что Тханьхоа постоянно показывает хорошие результаты в Индексе конкурентоспособности провинций (PCI), Индексе эффективности государственного управления (PAPI) и Индексе реформы государственного управления (PAR Index).

Кроме того, провинция поддерживает и расширяет сотрудничество со многими вьетнамскими и зарубежными населенными пунктами, сказал он, уточнив, что она укрепила туристические связи с северными населенными пунктами и центрально-северным регионом; установить сотрудничество и дружеские связи с городами Хошимин, Ханой, Куангнинь, Куангнам, Нгеан, Хатинь, Ниньбинь и Виньфук; и провела множество мероприятий по продвижению инвестиций в России, США, Республике Корея, Японии, Германии, Сингапуре и Лаосе.

Признавая определенные недостатки и слабости, Хунг сказал, что у Тханьхоа есть много возможностей и преимуществ для содействия социально-экономическому развитию в будущем, особенно Постановление Политбюро № 58 о строительстве и развитии провинции к 2030 году с видением до 2045 года и Резолюция Национального собрания № 37 об апробировании некоторых специальных механизмов и политик для развития Тханьхоа.

Для успешного выполнения резолюций и заключений обком партии определил 12 групп задач и решений на будущее, включая развитие партнерских отношений с другими населенными пунктами по всей стране для увеличения инвестиций, продвижение торговли и качественную подготовку кадров, а также работу по быстрому и устойчивому экономическому развитию, чтобы стать новым двигателем роста.

Кроме того, Тханьхоа также будет мобилизовывать ресурсы для развития единой и современной социально-экономической инфраструктуры и эффективно внедрять специальные механизмы и политику местного развития в соответствии с Резолюцией Национального собрания № 37, добавил чиновник.