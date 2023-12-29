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Провинция Тхайнгуен празднует 60-летие визита президента Хо Ши Мина
В своем выступлении Выонг Динь Хюэ отметил достижения провинции Тхайнгуен: в 2023 году её валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) превысит 152 трлн донгов (почти 6,5 млрд долларов США), что позволит ей занять второе место среди 14 северных районов средней полосы и горных районов, а также войти в число 14 лучших районов страны по этому показателю.
Провинция лидирует по показателю ВРВП на душу населения, который достиг 113 миллионов долларов США, что выше, чем в среднем по стране, сказал он, высоко оценив ее показатели в области сбора бюджетных средств, экспорта, сокращения бедности и строительства сельских районов нового типа.
Примечательно, что горный район Диньхоа, где находится особая национальная реликвия ATK Dinh Hoa, в этом году завершил строительство сельских районов нового типа.
Выонг Динь Хюэ обратился к местным партийным организациям, властям и жителям с просьбой воплотить в жизнь учение покойного президента, поставив перед ним конкретные задачи, соответствующие новой ситуации и реальности.
Провинция Тхайнгуен должена сохранить свои культурные традиции и сильные стороны, особенно особую национальную реликвию ATK Dinh Hoa и мемориальный дом, посвященный президенту Хо Ши Мину, и лучше осознавать свое стратегическое положение с точки зрения национальной обороны и безопасности, отметил Выонг Динь Хюэ.
Зона безопасности, или «Ан Тоан Кху» (ATK) на вьетнамском языке, была создана для размещения руководства войны сопротивления против французских войск в период с 1946 по 1954 год.
После войны сопротивления президент Хо Ши Мин семь раз посещал Тхайнгуен, последний раз в конце 1963 - начале 1964 года.