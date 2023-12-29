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Провинция Тхайнгуен празднует 60-летие визита президента Хо Ши Мина

В северной провинции Тхайнгуен, где находится множество революционных мест, 28 декабря вечером состоялась церемония, посвященная 60-летию визита президента Хо Ши Мина (1 января 1964-2024 гг.).
  Художественное представление на мероприятии. Фото: ВИА  
На мероприятии присутствовали бывший генеральный секретарь партии Нонг Дык Мань и председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Премьер-министр Фам Минь Тьинь прислал на церемонию корзину цветов.

В своем выступлении Выонг Динь Хюэ отметил достижения провинции Тхайнгуен: в 2023 году её валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) превысит 152 трлн донгов (почти 6,5 млрд долларов США), что позволит ей занять второе место среди 14 северных районов средней полосы и горных районов, а также войти в число 14 лучших районов страны по этому показателю.

Провинция лидирует по показателю ВРВП на душу населения, который достиг 113 миллионов долларов США, что выше, чем в среднем по стране, сказал он, высоко оценив ее показатели в области сбора бюджетных средств, экспорта, сокращения бедности и строительства сельских районов нового типа.

Примечательно, что горный район Диньхоа, где находится особая национальная реликвия ATK Dinh Hoa, в этом году завершил строительство сельских районов нового типа.

Выонг Динь Хюэ обратился к местным партийным организациям, властям и жителям с просьбой воплотить в жизнь учение покойного президента, поставив перед ним конкретные задачи, соответствующие новой ситуации и реальности.

Провинция Тхайнгуен должена сохранить свои культурные традиции и сильные стороны, особенно особую национальную реликвию ATK Dinh Hoa и мемориальный дом, посвященный президенту Хо Ши Мину, и лучше осознавать свое стратегическое положение с точки зрения национальной обороны и безопасности, отметил Выонг Динь Хюэ.

Зона безопасности, или «Ан Тоан Кху» (ATK) на вьетнамском языке, была создана для размещения руководства войны сопротивления против французских войск в период с 1946 по 1954 год.

После войны сопротивления президент Хо Ши Мин семь раз посещал Тхайнгуен, последний раз в конце 1963 - начале 1964 года.

ВИА/ИЖВ

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