Провинция Тайнинь нацелена превратить туристическую отрасль в ключевой экономический сектор в 2030 г.

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Зампредседателя народного комитета провинции Тайнинь Во Дык Чонг одобрил план развития туристической отрасли Тайнинь до 2025 г. и с перспективой до 2030 г., согласно которому провинция намерена превратить туризм в ведущий сектор экономики, занимающий 10% ВРП.

Как ожидается, рост оборота от туризма провинции будет составлять от 25% в год, за период 2021-2030 гг. примерно 55 млн. человек посетят провинцию, что принесет доход в 44 трлн. донгов и поможет трудоустроить более 28 тыс. человек.

Директор Департамента спорта и туризма Тайниня сообщил, что к 2025 г. национальный туристический комплекс горы Баден станет одним из центров туризма в восточной части дельты Меконга. Провинция намерена развивать экотуризм по маршрутам вдоль рек Сайгон и Вамкодонг, а также туризм по местным фруктовым садам.

Будет также развиваться рекреационный туризм, сочетающий в себя изучение биоразнообразия в Национальном парке Лого-Самат и разных защитных лесах, круизы, хайкинг и треккинг, туры на внедорожниках, туры с водными спортами и туры по ознакомлению с местными сельхозпродуктами.

Тайнинь также призывает предприятия и местных жителей к строительству объектов, обслуживающих туристическую отрасль, включая парковки, центры по продаже местных деликатесов, рестораны, развлекательные центры, зоны выращивания местных фруктов и т.д.

По данным Информационного центра по продвижению туризма Тайнинь, в первые 6 месяцев 2022 г. в провинции останавливались более 1,5 млн. посетителей, общий доход от туризма составил 880 млрд. донгов, что на 47% выше аналогичного показателя прошлого года.