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Провинция Ниньтхуан специализируется на выращивании лекарственных растений

Провинция Ниньтхуан специализируется на выращивании лекарственных растений Здесь созданы прекрасные условия для выращивания различных растений, имеющих большое лекарственное и хозяйственное значение, и поэтому здесь произрастает 1.269 видов лекарственных трав.

Среди них 82 редких, ценных и эндемичных вида.

Но они по-прежнему растут в основном в дикой природе, а их выращивание и переработка остаются в небольших масштабах, по данным Народного комитета провинции.

По словам властей, лишь немногие компании инвестируют в развитие цепочек создания стоимости для выращивания и переработки лекарственных растений.

В провинции разработан план до 2025 года по развитию и сохранению генофонда лекарственных растений, в соответствии с которым 82 ценных растения будут устойчиво использоваться.

Она также расширит выращивание 25 других растений для удовлетворения рыночного спроса и выращивает 60 растений в больших масштабах для использования в традиционной медицине этническими народами чам.

Местность будет развивать область выращивания лекарственных растений с одной или двумя производственно-сбытовыми цепочками, включающими исследования, выращивание, переработку и производство ценных местных трав.

Этот район будет соответствовать передовым методам ведения сельского хозяйства и сбора урожая в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения (GACP-WHO) и использовать технологии.

Провинция продолжит привлекать инвестиции в переработку лекарственных растений для производства лекарств, пищевых продуктов и косметики.

В стадии разработки уже находятся 4 проекта по производству растительных лекарственных средств и функциональных продуктов питания в индустриальном парке Фуокнам в районе Тхуаннам.

Среди них завод стоимостью 150 млрд. донгов (6,4 млн. долл. США) по производству медицинских и косметических продуктов из нима и завод стоимостью 100 млрд. донгов (4,3 млн. долл. США) по производству лекарств, косметики и функциональных продуктов питания из алоэ вера.

Два других — это завод стоимостью 50 млрд. донгов (2,1 млн. долл. США) по производству функциональных пищевых продуктов из винограда, коз и овец и ферма лекарственных растений площадью 50 га с использованием высоких технологий стоимостью 20 млрд. донгов (850.000 долл. США), которая будет поставлять сырье для лекарственных средств, косметики и функциональных продуктов питания.

Нгуен Лонг Бьен, заместитель председателя Народного комитета провинции, сказал, что инвесторам во всех секторах рекомендуется выращивать лекарственные растения на основе стандартов GACP-ВОЗ.

По его словам, провинция будет способствовать экспорту лекарственных растений и сопутствующих товаров для активного развития отрасли.

По его словам, для достижения поставленных целей соответствующие агентства, в том числе Ассоциация восточной традиционной медицины, поручили принять такие меры, как создание стимулов и усиление защиты для повышения осведомленности об эффективном использовании лекарственных растений и отказе от методов сбора урожая, которые наносят ущерб растениям и ведут к их возможному исчезновению.

Он добавил, что это побудит этнические меньшинства к сотрудничеству с компаниями по выращиванию лекарственных растений в сочетании с экотуризмом.

ИЖВ/ВИА

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