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НОВОСТИ

Провинция Ниньтхуан попросила заручиться общественной поддержкой проекта строительства атомной электростанции

Южно-центральной провинции Ниньтхуан настоятельно рекомендовано проводить регулярные встречи и диалоги с местным населением, чтобы выслушать его мнения и чаяния для достижения высокого консенсуса и оперативного решения любых возникающих вопросов, связанных с реализацией проекта атомной электростанции в Ниньтхуане. С такой просьбой выступил член Центрального комитета партии, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами Хуинь Тхань Дат на рабочем совещании 24 апреля с провинциальным парткомом по координации выполнения задачи по распространению политики и руководящего принципа развития атомной энергетики в Ниньтхуане.

Он рекомендовал провинции продолжать укреплять руководящую и направляющую роль партийных комитетов и местных органов власти на всех уровнях, а также мобилизовать участие общественно-политических организаций в пропаганде роли, значения и важности проекта.

Отдел вместе с руководящим комитетом по распространению политики и руководящего принципа развития атомной энергетики обязалась сопровождать Ниньтхуан и повышать свою роль в консультировании, координации и объединении различных сил для создания высокого консенсуса в сознании и действиях, укрепления общественного доверия и наилучшего содействия реализации проекта.

Фам Ван Хау, постоянный заместитель секретаря провинциального партийного комитета и председатель провинциального Народного совета, заявил, что, признавая важность проекта, провинция разработала конкретные планы и дорожную карту для его реализации. Это включает в себя концентрацию усилий на эффективной коммуникации для достижения высокого консенсуса среди чиновников, членов партии и населения.

Ранее рабочая делегация посетила строительные площадки АЭС Ниньтхуан-1 в общине Фыокдинь уезда Тхуаннам и АЭС Ниньтхуан-2 в общине Виньхай уезда Ниньхай, где вручила подарки местным жителям и призвала пострадавшие семьи сохранять единство и поддержку при переселении, расселении и оформлении земли, чтобы проект осуществлялся по графику для развития страны и провинции в новую эпоху.

Проект АЭС Ниньтхуан состоит из двух станций общей мощностью около 4 600 МВт. В частности, мощность АЭС «Ниньтхуан 1» составляет около 2 400 МВт, а АЭС «Ниньтхуан 2» - около 2 200 МВт. Ожидается, что для реализации проекта необходимо переселить 553 домохозяйства с 2 319 членами.

ВИА/ИЖВ

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