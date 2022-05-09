Провинция Ниньбинь приняла 5 особей редких диких кошек от Дьенбьена

Трое спасенных диких кошек. Фото: ВИА

Вечером 7 мая представитель национального парка Кукфыонг (провинция Ниньбинь) сообщил, что подразделение получило 5 особей диких кошек от милиции города Дьенбьенфу (провинция Дьенбьен) для обеспечения ухода за ними в Центре спасения, сохранения и развития существ при Национальном парке Кукфыонг.

Сразу после получения информации от следственного органа милиции города Дьенбьенфу о конфискации 5 особей диких кошек, незаконно содержащихся в неволе жителем в этом районе, рабочая группа Центра спасения, сохранения и развития существ при Национальном парке Кукфыонг немедленно отправилась туда, чтобы принять этих животных.

К вечеру 7 мая рабочая группа привезла всех 5 особей диких кошек в Центр для ухода за животными. Они все здоровы и хорошо питаются.

Эти редкие дикие кошки содержались в неволе в домохозяйстве в городе Дьенбьенфу с марта 2021 года.

Представитель национального парка Кукфыонг сказал, что это один из самых крупных случаев принятия диких кошек в практике парка.