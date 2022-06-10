Провинция Лаоса надеется на расширение сотрудничества с городом Дананг

Секретарь партийного комитета и губернатор провинции Секонг в Лаосе Леклай Сивилай предложил активизировать сотрудничество с центральным городом Дананг во Вьетнаме, особенно способствуя экспорту сельскохозяйственной продукции между двумя населенными пунктами, который был прерван из-за пандемии COVID-19.

Во время рабочей встречи с официальными лицами Дананга 9 июня Леклай высоко оценил сотрудничество и поддержку вьетнамского города Секонга в области строительства, образования и здравоохранения, сообщив, что лаосская провинция планирует организовать торговую ярмарку в июле и пригласит ряд вьетнамских населенных пунктов для участия.

Он выразил надежду, что власти Дананга создадут благоприятные условия для бесперебойной транспортировки угольной продукции Секонга через пограничные пункты пропуска Вьетнама, в том числе в Куангнаме и Дананге.

Официальный представитель Лаоса также призвал инвесторов Дананга посетить и исследовать инвестиционные возможности в провинции Секонг. Он воспользовался случаем, чтобы пригласить лидеров Дананга посетить свою провинцию, чтобы переоценить результаты сотрудничества и определить направления сотрудничества между двумя населенными пунктами в ближайшее время.

Со своей стороны, секретарь муниципального партийного комитета Дананга Нгуен Ван Куанг подчеркнул дружбу и солидарность между двумя населенными пунктами на протяжении многих лет, заявив, что визит способствует укреплению сотрудничества между двумя партиями и государствами в целом, а также между Данангом и Секонгом в частности.

Город продолжит развивать сотрудничество и укреплять отношения между двумя населенными пунктами, сказал он, добавив, что делегация Дананга посетит Секонг и проведет встречи в июле.

В 2016 году власти Дананга и Секонга подписали меморандумы о взаимопонимании о сотрудничестве и поддержке проектов в области экономического развития, образования и обучения, сельского хозяйства, транспорта и развития человеческих ресурсов на период 2018-2022 гг.

В последние годы стороны активно обмениваются высокопоставленными делегациями и визитами.