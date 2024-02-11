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Провинция Лаокай обновляет свой имидж для достижения цели обслуживания 8,5 млн туристов
В первые дни нового 2024 года туристическая отрасль провинции Лаокай получила хорошие новости с впечатляющими показателями. За период с 30 декабря 2023 года по 1 января 2024 года эту провинцию посетили более 155 тысяч туристов, что на 27% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Выручка от местного туризма за данный период составила 467 млрд вьетнамских донгов, увеличившись на 9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Загруженность гостиничных номеров во всей провинции составила почти 75%, в частности, в национальной туристической зоне Сапа достигла 90-95%.
Город Сапа в провинции Лаокай недавно был включен в список 7 популярных направлений мира по версии TripAdvisor – крупнейшей в мире платформы для путешественников. В статье, опубликованной на главной странице сайта TripAdvisor, говорится, что город Сапа, расположенный в горном северо-западном регионе Вьетнама, выглядит красочным и очень вдохновляющим, представляя собой идеальный оазис для путешествий по величественным горам или по впечатляющим террасным полям. Каменный собор в готической стиле, расположенный в центральной части городка, является изюминкой торгового центра со многими прилавками и магазинами. TripAdvisor рекомендует туристам насладиться вьетнамскими или европейскими блюдами в центральной части города Сапа и обязательно посетить интересный базар для влюбленных, который проводится по каждый вечер субботы.
Ожидается, что во время наступающего традиционного новогоднего праздника по вьетнамскому календарю (с 8 по 14 февраля 2024 года) провинция Лаокай привлечет большое количество туристов. Для обслуживания туристов эта провинция организует ряд культурно-художественных и спортивных мероприятий, которые обещают произвести на ее посетителей хорошие впечатления в новогодние дни.
Город Сапа разрабатывает культурные и туристические продукты с множеством привлекательных мест для путешествий. В нем был создан пункт регистрации под названием «Сапа – место квинтэссенции», где находится уникальное культурное пространство для того, чтобы туристы могли сделать фотографии и осмотреть местность.
В 2023 году провинцию Лаокай посетили более 7 млн туристов, выручка от местного туризма составила примерно 22 трлн вьетнамских донгов ($916 млн), что в 1,5 раза больше со сравнению с 2022 годом. Активное восстановление туризма в этой провинции в прошлом году придало мощный импульс дальнейшему развитию местной «бездымной индустрии» в 2024 году. Лаокай стремится к достижению цели обслуживания 8,5 млн туристов в текущем году, от чего выручка превысит 27 трн донгов ($1,125 млрд).