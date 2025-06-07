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Провинция Ламдонг стремится к укреплению культурных и туристических связей с партнерами из Республики Корея
По словам доктора Чан Хай Линя, председателя VKBIA, РК остается одним из важнейших туристических рынков Вьетнама, а корейские гости известны своей высокой покупательной способностью и длительным пребыванием. Для укрепления туристических связей с Ламдонгом VKBIA планирует реализовать ряд мер поддержки, включая продвижение торговли, юридические консультации и содействие инвестициям для предприятий РК, заинтересованных в провинции.
Он отметил, что приоритет будет отдан развитию экологичных транспортных услуг, подготовке профессиональных корейскоязычных гидов, а также применению технологий в области управления и маркетинга в сфере туризма и культуры. Ассоциация также намерена разрабатывать индивидуальные турпакеты с учетом предпочтений корейских туристов и продолжать развивать сельскохозяйственный и культурный туризм - ключевые преимущества Далата.
Чон Дон Хёк, эксперт по туризму и член провинциального собрания Кёнги, отметил, что если раньше жители Кёнги ассоциировали Вьетнам в основном с Данангом, то сейчас Ламдонг вызывает все больший интерес. Он пообещал более широко продвигать туристический и торговый потенциал провинции в РК, тем более что многие организации и предприятия в Кёнги изучают возможности для инвестиций и сотрудничества в Ламдонге.
Нгуен Тьен Хай, заместитель директора провинциального департамента культуры, спорта и туризма, отметил, что согласно новой стратегии регионального развития, предлагаемое слияние провинций Ламдонг, Дакнонг и Биньтхуан позволит создать комплексное туристическое пространство, объединяющее горы, леса и море. Провинция ставит во главу угла стратегический подход, направленный на создание уникальных межрегиональных турпакетов, развитие экосистемы высококачественных туристических продуктов и укрепление международного и внутреннего туристического сотрудничества, добавил он.
К 2030 году Ламдонг планирует принимать от 40 до 45 миллионов туристов в год, причем на долю иностранных гостей будет приходиться 18-25% от общего числа.
В 2024 году провинцию посетят более 10,3 миллиона человек, в том числе около 600 000 международных туристов. РК неизменно занимает одно из первых мест среди международных туристических рынков Ламдонга, что подчеркивает растущую привлекательность Далата - романтического, гостеприимного и богатого культурными ценностями направлениями - для корейских туристов.