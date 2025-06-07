Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Провинция Ламдонг стремится к укреплению культурных и туристических связей с партнерами из Республики Корея

Народный комитет провинции Ламдонг в сотрудничестве с Вьетнамско-южнокорейской ассоциацией бизнеса и инвестиций (VKBIA) 6 июня провел в городе Далат мероприятие по налаживанию контактов, целью которого было укрепление культурного и туристического сотрудничества между провинцией Центральное нагорье и ее партнерами из Республики Корея (РК). Мероприятие, в котором приняли участие представители туристических компаний и бизнеса из Ламдонга и провинции Кёнги Республики Корея, послужило платформой для углубления культурного обмена, укрепления партнерских отношений и развития туризма между двумя населенными пунктами.

По словам доктора Чан Хай Линя, председателя VKBIA, РК остается одним из важнейших туристических рынков Вьетнама, а корейские гости известны своей высокой покупательной способностью и длительным пребыванием. Для укрепления туристических связей с Ламдонгом VKBIA планирует реализовать ряд мер поддержки, включая продвижение торговли, юридические консультации и содействие инвестициям для предприятий РК, заинтересованных в провинции.

Он отметил, что приоритет будет отдан развитию экологичных транспортных услуг, подготовке профессиональных корейскоязычных гидов, а также применению технологий в области управления и маркетинга в сфере туризма и культуры. Ассоциация также намерена разрабатывать индивидуальные турпакеты с учетом предпочтений корейских туристов и продолжать развивать сельскохозяйственный и культурный туризм - ключевые преимущества Далата.

Чон Дон Хёк, эксперт по туризму и член провинциального собрания Кёнги, отметил, что если раньше жители Кёнги ассоциировали Вьетнам в основном с Данангом, то сейчас Ламдонг вызывает все больший интерес. Он пообещал более широко продвигать туристический и торговый потенциал провинции в РК, тем более что многие организации и предприятия в Кёнги изучают возможности для инвестиций и сотрудничества в Ламдонге.

Нгуен Тьен Хай, заместитель директора провинциального департамента культуры, спорта и туризма, отметил, что согласно новой стратегии регионального развития, предлагаемое слияние провинций Ламдонг, Дакнонг и Биньтхуан позволит создать комплексное туристическое пространство, объединяющее горы, леса и море. Провинция ставит во главу угла стратегический подход, направленный на создание уникальных межрегиональных турпакетов, развитие экосистемы высококачественных туристических продуктов и укрепление международного и внутреннего туристического сотрудничества, добавил он.

К 2030 году Ламдонг планирует принимать от 40 до 45 миллионов туристов в год, причем на долю иностранных гостей будет приходиться 18-25% от общего числа.

В 2024 году провинцию посетят более 10,3 миллиона человек, в том числе около 600 000 международных туристов. РК неизменно занимает одно из первых мест среди международных туристических рынков Ламдонга, что подчеркивает растущую привлекательность Далата - романтического, гостеприимного и богатого культурными ценностями направлениями - для корейских туристов.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Туризм Бакниня пробуждает край наследия

Туризм Бакниня пробуждает «край наследия»

Бакнинь — одна из самых маленьких по площади провинций страны, однако обладает огромным наследием памятников и культурных ценностей, значительно превосходящим другие регионы Вьетнама.
ПОДРОБНЕЕ

Top