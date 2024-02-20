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Провинция Кьенжанг призывает рыбаков к борьбе с нелегальным промыслом
Делегация подарила спасательные жилеты и круги, пожелала рыбакам удачной и приятной рыбалки, а также передала им письмо председателя Народного комитета провинции Кьенжанг, в котором призывается бороться с нелегальным промыслом.
Делегация вдохновила рыбаков быть решительными в повышении продуктивности и защите национального суверенитета над морем и островами.
Ле Хыу Тоан, директор Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов провинции Кьензянг, отметил, что Кьенжанг является ключевым рыболовным угодьем страны. Рыболовство создало рабочие места для почти 70 тыс. человек.
В целях экологически устойчивого развития рыболовства рыбакам, в частности судовладельцам и владельцам предприятий по добыче и переработке морепродуктов, следует активно откликаться на призыв властей провинции Кьенжанг о легальной добыче морепродуктов.
Во всех случаях рыболовным судам не разрешено наносить вред окружающей среде, незаконно проникать в чужие воды и негативно влиять на имидж государства.
Председатель Ассоциации рыболовства города Ратьзя Чыонг Ван Нгы призвал рыбаков продолжать вносить свой вклад в социально-экономическое развитие провинции и их семьи, а также осуществлять рыболовство по группам для оказания помощи друг другу в море.
Чыонг Ван Нгы подтвердил, что Ассоциация рыболовства города Ратьзя будет продолжать координировать действия с компетентными органами провинции в реализации руководящих принципов и политики в отрасли рыболовства, своевременном информировании о ситуации с добычей морепродуктов рыбаками, а также призыв рыбаков к легальной добыче морепродуктов.