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Провинция Кьенжанг призывает рыбаков к борьбе с нелегальным промыслом

Департамент сельского хозяйства и развития сельских районов провинции Кьензянг призвал рыбаков к соблюдению рыболовных законов и борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом. 18 февраля (9 января по лунному календарю) рабочая делегация Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов провинции Кьенжанг совместно с Ассоциацией рыболовства города Ратьзя провела встречу с местными рыбаками перед выходом на море.

Делегация подарила спасательные жилеты и круги, пожелала рыбакам удачной и приятной рыбалки, а также передала им письмо председателя Народного комитета провинции Кьенжанг, в котором призывается бороться с нелегальным промыслом.

Делегация вдохновила рыбаков быть решительными в повышении продуктивности и защите национального суверенитета над морем и островами.

Ле Хыу Тоан, директор Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов провинции Кьензянг, отметил, что Кьенжанг является ключевым рыболовным угодьем страны. Рыболовство создало рабочие места для почти 70 тыс. человек.

В целях экологически устойчивого развития рыболовства рыбакам, в частности судовладельцам и владельцам предприятий по добыче и переработке морепродуктов, следует активно откликаться на призыв властей провинции Кьенжанг о легальной добыче морепродуктов.

Во всех случаях рыболовным судам не разрешено наносить вред окружающей среде, незаконно проникать в чужие воды и негативно влиять на имидж государства.

Председатель Ассоциации рыболовства города Ратьзя Чыонг Ван Нгы призвал рыбаков продолжать вносить свой вклад в социально-экономическое развитие провинции и их семьи, а также осуществлять рыболовство по группам для оказания помощи друг другу в море.

Чыонг Ван Нгы подтвердил, что Ассоциация рыболовства города Ратьзя будет продолжать координировать действия с компетентными органами провинции в реализации руководящих принципов и политики в отрасли рыболовства, своевременном информировании о ситуации с добычей морепродуктов рыбаками, а также призыв рыбаков к легальной добыче морепродуктов.

ИЖВ/ВИА

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