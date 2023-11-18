НОВОСТИ
Провинция Кханьхоа сосредоточивается на развитии гольф-туризма
Председатель совета директоров акционерной туристической компании Тоан Кау Унг Ван Ньыт сказал, что Кханьхоа – это местность с рядом преимуществ для развития гольф-туризма, поскольку погода не сильно дождливая, посетители могут играть в гольф практически круглый год.
В провинции много полей для гольфа с хорошей инфраструктурой, особенно на острове Хонче. Кроме того, короткое время полета из Кореи, Японии, Тайваня в Кханьхоа также является преимуществом для развития гольф-туризма в этой провинции.
«Чтобы превратить центр гольфа в туристический продукт, нужны инвестиции. Например, в районе поля для гольфа в Байзае до сих пор нет развлекательных заведений и ночных клубов. Что касается поля для гольфа на острове Хонче, цены на обслуживание высокие, поэтому оно не рассчитано для всех клиентов. Нам нужна поддержка цен на гольф-услуги», – сказал Унг Ван Ньыт.
Унг Ван Ньыт также предложил организовать турниры по гольфу, чтобы продвинуть местный потенциал и привлечь больше клиентов.
Правительству также необходимо поддержать бизнес и туристические агентства в налаживании связей друг с другом для расширения гольф-туризма между разными местами. Провинция Кханьхоа может организовать совместный турнир по гольфу на существующих полях в Кханьхоа, Нячанге и Далате или открыть гольф-тур Нячанг-Далат.
Представитель туристической компании «Международное путешествие» рассказал, что корейские туристы любят играть в гольф, поэтому у компании есть 3D-модель гольфа, которая помогает туристам регулярно играть и тренироваться. Этот способ проведения игры в гольф меньше подвержена влиянию погоды и имеет низкую стоимость.
С 27 ноября по 2 декабря в Нячанге пройдет турнир по гольфу Vinpearl DIC Legends Vietnam 2023. В турнире примут участие 60 известных игроков, в том числе Майкл Кэмпбелл – бывший чемпион US Open 2005, 8-кратный чемпион Европейского тура, Ян Вуснам – чемпион Мастерс 1991 года, капитан Кубка Райдера 2006 года, Пол МакГинли – капитан Кубка Райдера 2004 года, обладатель 4 трофеев Европейского тура.
Этот турнир будет проведен в рамках Legends Tour, который впервые проводится в Юго-Восточной Азии. Целью турнира является объединение любителей и профессиональных игроков. Мероприятие вносит вклад в продвижение имиджа и потенциала вьетнамского туризма в мире.
Директор Главного туристического управления Вьетнама Нгуен Чунг Кхань отметил, что гольф-туризм постепенно становится туристической тенденцией во Вьетнаме. Организованный турнир будет способствовать развитию туристической индустрии и повышению имиджа Кханьхоа, в частности, и Вьетнама, в целом.
«В стратегии развития туризма Вьетнама до 2030 года, одобренной правительством, гольф-туризм определен как основная тенденция, способствующая социально-экономическому развитию и стимулированию туристического спроса», – подчеркнул Нгуен Чунг Кхань./.