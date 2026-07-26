Провинция Кханьхоа: начат сбор образцов ДНК у родственников павших бойцов, личности которых не установлены

Забор образцов ДНК у родственников павших бойцов для формирования базы данных, предназначенной для сопоставления и установления личности останков павших бойцов, сведения о которых отсутствуют. Фото: ВИА

С раннего утра родственники павших бойцов прибывали в пункт сбора образцов с надеждой, что результаты ДНК-экспертизы помогут как можно скорее установить личности их родных, погибших в годы войн за независимость страны.



В пункте сбора участников консультировали, помогали сверить персональные данные, оформить необходимые документы и взять биологические образцы в соответствии с установленными процедурами. Сотрудники органов общественной безопасности, местных властей и общественных организаций совместно обеспечили благоприятные условия для проведения мероприятия, организовали удобный график работы и медицинское сопровождение пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями и тех, кому было трудно передвигаться, что позволило провести сбор образцов быстро и точно.



Нгуен Донг (1966 года рождения, проживающий в 16-м жилом квартале квартала Донгхай) рассказал, что является племянником павшего бойца Нгуен Ван Хая, погибшего 8 августа 1950 года во время войны Сопротивления французским колонизаторам. По его словам, известие о проведении Партией и Государством 500-дневной кампании было воспринято семьёй с большой радостью. Он выразил надежду, что благодаря помощи и ответственному отношению компетентных органов семья сможет спустя 76 лет найти своего погибшего родственника.



Фам Тхи Куи из общины Мишон, младшая сестра павшей участницы войны Фам Тхи Там, погибшей во время войны Сопротивления США, со слезами на глазах выразила искреннюю благодарность Партии и Государству за постоянную заботу о семьях павших бойцов. По её словам, хотя война давно закончилась, такая поддержка приносит семьям тепло и утешение. Она надеется, что удастся установить личности героически погибших и достойно перезахоронить их рядом с родными и боевыми товарищами.



По словам полковника Чан Минь Чука, заместителя начальника Управления общественной безопасности провинции Кханьхоа, с учётом числа зарегистрированных родственников и реальных условий на местах были определены здания народных комитетов 12 общин и кварталов, где разместили пункты сбора биологических образцов ДНК.



Управление общественной безопасности провинции Кханьхоа проводит специальную кампанию по сбору образцов ДНК у родственников павших бойцов, личности которых пока не установлены. Полученные данные будут использованы для формирования базы данных ДНК родственников павших бойцов и пополнения национального генетического банка. Это позволит проводить сопоставление генетических данных и устанавливать личности останков павших бойцов, сведения о которых отсутствуют, способствуя исполнению многолетнего желания семей погибших и воплощая традицию «Пьёшь воду — помни об источнике», выражающую благодарность тем, кто отдал жизнь за освобождение страны и защиту Отечества.