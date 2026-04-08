Провинция Кханьхоа готовит кадры для первых атомных электростанций Вьетнама

Премьер-министр издал Решение № 1012/QD-TTg об утверждении масштабной программы подготовки кадров с привлечением 11 ключевых учебных заведений для обеспечения безопасной эксплуатации атомных электростанций в период 2030–2035 годов.

Ожидается, что к 2030 году Вьетнаму потребуется около 4 000 высококвалифицированных специалистов для атомных электростанций «Ниньтхуан-1» и «Ниньтхуан-2». Из их числа 120 преподавателей пройдут подготовку по специализированным направлениям в области управления, научных исследований и преподавания. В 2031–2035 годах страна продолжит подготовку и доукомплектование кадрового состава для удовлетворения эксплуатационных потребностей этих станций.

Департамент внутренних дел провинции проводит пересмотр перечня должностей и квалификационных требований для соответствия задачам государственного управления в сфере атомной энергетики. Власти разрабатывают политику в области набора, приема на работу и стимулирования кадров, чтобы привлечь специалистов и инженеров.

Как отмечает провинциальный Департамент промышленности и торговли, АЭС «Ниньтхуан-1» в общине Фыокдинь и АЭС «Ниньтхуан-2» в общине Виньхай являются национальными ключевыми проектами и первыми атомными электростанциями Вьетнама. Работа по освобождению земельных участков, представляющая собой одну из важнейших задач при реализации этих крупномасштабных проектов, уже продвигается с положительными результатами.

Что касается АЭС «Ниньтхуан-1», то по всем 835 случаям уже завершены инвентаризация и проверка происхождения земельных участков, а четвёртый план компенсации опубликован по 15 случаям, охватывающим площадь 5,3 га. По проекту АЭС «Ниньтхуан-2» завершены инвентаризация и проверка земельных участков 534 домохозяйств. Определение размеров компенсации осуществляется местными властями в соответствии с резолюциями Национального собрания №189/2025/QH15 и №121/2026/UBTVQH15 о специальных инвестиционных механизмах для данных проектов.

Жителям в районах переселения оказывается поддержка в профессиональном обучении и содействии в трудоустройстве в соответствии с нормативными актами провинции.

Центр занятости провинции Кханьхоа на регулярной основе взаимодействует с местными властями для изучения потребностей в обучении, предоставления доступа к информации о найме и организации ярмарок вакансий.