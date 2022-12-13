НОВОСТИ
Провинция Куангнинь привлекла ПИИ в размере более 2 млрд. долл. США
По словам г-на Хоанг Чунг Киена, начальника отдела правления экономической зоны Куангнинь (QEZA), общий объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), привлеченных в индустриальные парки и экономические зоны провинции, составил 180,6 млн. долл. США. QEZA подала заявку в Народный комитет провинции на выдачу свидетельства о увеличение капитала в размере 257 млн. долл. США для проекта ПИИ.
QEZA также руководит 3 проектами ПИИ для подачи заявки на получение свидетельств о регистрации инвестиций с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом в размере 186,2 млн. долл. США. Таким образом, общий капитал ПИИ будет увеличен до 623,8 млн. долл. США.
Однако, по данным Управления планирования и инвестиций провинции Куангнинь, общий объем иностранных инвестиций в провинцию превысил отметку в 2 млрд. долл. США. Проекту электростанции LNG Куангнинь в июле 2022 года было выдано свидетельство о регистрации инвестиций с общим капиталом 1,998 млрд. долл. США. Благодаря этому проекту общий объем иностранных инвестиций в Куангнинь на сегодняшний день достиг более 2,18 млрд. долл. США.
Оценивая перспективы привлечения иностранных инвестиций в ближайшее время, г-н Киен сказал: «В июле 2022 года компания Stavian Quang Yen Petrochemical обязалось инвестировать 1,5 млрд. долл. США в ИП Bac Tien Phong для реализации проекта по производству полипропилена. Многие крупные экономические корпорации в этой области также активно изучают возможность инвестирования в Куангнинь. В 2023 году Куангнинь планирует привлечь около 1 млрд. долл. США ПИИ.
По словам г-на Чабы Бундика, председателя Торговой палаты Центральной и Восточной Европы, провинция Куангнинь известна многим европейским инвесторам благодаря своим преимуществам, связанным с логистикой и географическим положением.