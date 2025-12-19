Провинция Куангнинь нацелена на устойчивое развитие морской аквакультуры

Заместитель председателя Народного комитета провинции Куангнинь Нгуен Ван Конг призвал активизировать усилия по укреплению управления зонами морской аквакультуры, в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию инкубационные центры, а также направлять население к кооперации в производстве, обеспечению прослеживаемости происхождения водных биоресурсов для соответствия экспортным требованиям и строгому соблюдению норм по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промысел).

Выступая на совещании 17 декабря, посвящённом устойчивому развитию морской аквакультуры на 2026 год, Нгуен Ван Конг поручил провинциальному Департаменту сельского хозяйства и охраны окружающей среды в срочном порядке завершить подготовку проекта плана, который станет основой для концентрации усилий на развитии морской аквакультуры в предстоящий период, а также возглавить координацию с местными органами власти по пересмотру и корректировке планирования зон морской аквакультуры. При этом он подчеркнул необходимость поощрять эффективное использование морских акваторий, подходящих для аквакультуры, в соответствии с оценками воздействия на окружающую среду.

Он подчеркнул необходимость обеспечения устойчивого развития, а также гармонизации интересов и социального благосостояния между зонами аквакультуры и районами традиционного рыболовства.

Заместитель председателя также поручил департаменту и прибрежным местным органам власти усилить управление, урегулировать вопросы, связанные с несанкционированными зонами аквакультуры, и чётко определить правовые нормы, касающиеся приливно-отливных акваторий. При этом приоритет следует отдавать выделению морских акваторий субъектам, ориентированным на развитие аквакультуры, а также определению ключевых районов для привлечения инвестиций в крупномасштабную морскую аквакультуру.

По данным Департамента сельского хозяйства и охраны окружающей среды, проект плана развития морской аквакультуры на 2026 год предусматривает достижение общего объёма аквакультурной продукции на уровне около 120,3 тыс. тонн, из которых на морскую аквакультуру, как ожидается, придётся 73 тыс. тонн. В частности, планируется обеспечить обработку 100% заявок, соответствующих требованиям по выдаче разрешений и распределению морских акваторий, при одновременном сокращении сроков их рассмотрения как минимум на 20%.

Провинция также ставит цель довести долю акваторий морской аквакультуры, применяющих передовые технологии, до 20%, при этом 30% садков будут модернизированы для интенсивного выращивания. Планируется обеспечить 100% мониторинг экологических условий во всех зонах концентрированной морской аквакультуры, а также добиться того, чтобы свыше 90% хозяйств эффективно осуществляли сбор и обработку отходов. В 2026 году предполагается создать 5–10 моделей кооперации «производство–сбыт», при этом более 40% продукции морской аквакультуры будет реализовываться через связанные цепочки.