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Провинция Куангнинь в январе приняла 1,6 млн. туристов
Месячный доход от туризма превысил 3,5 трлн. донгов (149 млн. долл. США), что в 15,4 раза больше, чем в предыдущем году.
Во время семидневного праздника Лунного Нового года (Тэт), который длился с 20 по 26 января, провинция приняла почти 700.000 посетителей, что почти вдвое превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Прибывших из-за границы более 17.000 человек.
Количество посетителей местных объектов духовного туризма во время праздника Тэт увеличилось в 6-8 раз по сравнению с обычными днями. Комплекс памятников особого национального значения Йенты и пагода Баванг приняли 200.000 посетителей, а пагоды Лойам, Зыконг и Лонгтьен - около 10.000.
Ожидается, что во время весенних праздников провинция привлечет более 2 млн. паломников.
Куангнинь имеет более 600 объектов культурного наследия, включая общинные дома, пагоды, храмы, святыни, живописные места, объекты наследия и природные чудеса света.
В этом году провинция планирует принять 14 млн. посетителей, в том числе 2 млн. иностранных туристов. Ожидается, что провинция заработает 27 трлн. донгов от туристической деятельности.