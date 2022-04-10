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НОВОСТИ

Провинция Куангнинь встретила более 2 млн. посетителей в первом квартале 2022 года

Количество туристов в Куангнинь в первом квартале 2022 года составило около 2,1 миллиона человек, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
  Фото: dangcongsan.vn  

 После двух лет сильного воздействия эпидемии Covid-19 отрасль туризма провинции Куангнинь демонстрирует много положительных признаков и постепенно восстанавливается. Количество туристов в Куангнинь в первом квартале 2022 года составило около 2,1 миллиона человек, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В марте провинция Куангнинь встретила почти 500 тыс. посетителей, доходы от туристических услуг увеличились. Фам Нгок Тхи, начальник туристического Управления провинции Куангнинь сказал: «В апреле этого года мы также встретим ряд групп туристов из Республики Корея. Мы уделяем внимание развитию гольф-туризма, так как провинция Куангнинь имеет большой потенциал в полях для гольфа, здесь также расположены известные туристические объекты: бухта Халонг и комплекс памятников и достопримечательностейЙенты. Мы работаем с крупными корпорациями над реализацией этих программ и продвижением туризма».

VOV/VNA

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