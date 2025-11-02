Báo Ảnh Việt Nam

Провинция Камау получила высокую оценку за ужесточение мер по устранению нарушений и активное продвижение цифровизации в сфере рыболовства

Заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Фунг Дык Тьен 31 октября отметил усилия, предпринятые самой южной провинцией Камау по строгому контролю за своим рыболовным флотом, устранению нарушений и продвижению цифровизации данных в сфере рыболовства.
  Рыболовные суда в устье реки Док, провинция Камау. Фото: ВИА  
На совещании с народным комитетом провинции, посвящённом борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом, Фунг Дык Тьен подчеркнул, что поскольку Камау располагает одним из крупнейших рыболовных флотов страны, достигнутые ею результаты в противодействии ННН-промыслу имеют важнейшее значение для общей цели Вьетнама - снятия «жёлтой карточки» Европейской комиссии (ЕК).

Министерство отметило активные и решительные действия всей политической системы провинции, призвав местные органы власти продолжить всестороннюю проверку и отслеживание судов-нарушителей, укреплять административную дисциплину и гарантировать, чтобы данные о рыболовстве постоянно обновлялись и оставались прозрачными.

В соответствии с указаниями Премьер-министра и Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды по усилению мер против незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) рыболовства, провинция Камау в последнее время реализует целый комплекс скоординированных действий, направленных на жёсткий контроль за рыболовным флотом, выявление нарушений и строгое привлечение виновных к ответственности.

По словам заместителя председателя Народного комитета провинции Камау Ле Ван Шы, по состоянию на 30 октября в провинции насчитывалось 5 230 действующих рыболовных судов, из которых 1 942 имеют длину 15 метров и более и обязаны быть оснащены системой мониторинга судов (VMS). Примечательно, что 100 % судов, подлежащих оснащению, уже установили такие устройства. Все случаи потери сигнала незамедлительно фиксируются, отслеживаются и обрабатываются в соответствии с цифровизированными процедурами.

Одновременно активизирована работа по повышению осведомлённости и распространению правовых норм, касающихся борьбы с ННН-промыслом, среди рыбаков и владельцев судов. Было опубликовано более 8 200 статей и сообщений, подготовлено 24 телевизионных репортажа, распространено 5 000 листовок и 10 000 плакатов. Местные радиостанции дважды в день транслируют передачи о предотвращении ННН-рыболовства. Благодаря таким разнообразным формам информирования, рыбаки теперь глубже осознают последствия нарушений.

Провинция Камау выявила и рассмотрела более 470 административных нарушений в сфере рыболовства, наложив штрафы на общую сумму свыше 10 миллиардов донгов (около 380 000 долларов США), в том числе 43 случая отключения системы мониторинга судов (VMS). Все выявленные случаи были внесены в программное обеспечение управления для обеспечения прозрачного отслеживания.

Ле Ван Шы подчеркнул, что борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом рассматривается Камау как важная и долгосрочная политическая задача. Провинция нацелена на строгое применение санкций к нарушителям, а также на своевременное поощрение организаций и отдельных лиц, добившихся высоких результатов или предложивших новаторские инициативы и эффективные практики в управлении рыбным хозяйством.

ВИА/ИЖВ

