Провинция Камау диверсифицирует аквакультурное хозяйство

Самая южная провинция страны и крупнейший производитель креветок имеет более 300.000 га прудов для аквакультуры, в том числе 280.000 га для выращивания креветок.

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, в этом году компания планирует расширить эффективные модели выращивания креветок, такие как выращивание креветок и риса, выращивание креветок в лесу и сверхинтенсивное выращивание креветок.

Площадь сверхинтенсивного земледелия увеличилась со 175 га в 2016 году до 4.322 га в настоящее время.

По данным департамента, в провинции есть 80.000 га по модели креветочного леса, при этом более 19.000 га получили международные сертификаты качества, такие как GlobalGAP, Глобальный попечительский совет по аквакультуре и лучшие практики аквакультуры.

По данным местного Бюро сельского хозяйства и развития сельских районов, в уезде Нгокхиен 9.300 га лесных угодий для выращивания креветок имеют международную сертификацию качества и средний урожай 200-240 кг в год. Эта модель широко применяется в уездах Нгокхиен, Намкан и Дамзои, где фермеры разводят органических креветок как для внутреннего распределения, так и для экспорта.

Кроме того, в этом году провинция Камау намерена расширить разведение других водных видов, таких как устрицы, кровяные моллюски, грязевые крабы и морские рыбы.

Она имеет береговую линию протяженностью более 254 км, множество лиманов, илистых отмелей и островов, что побуждает фермеров и компании разводить морские водные виды.

По данным департамента, в этом году провинция планирует произвести 640.000 тонн морепродуктов и аквакультуры, в том числе 243.000 тонн креветок.

Для этого она будет зонировать районы выращивания креветок и развивать связи между заинтересованными сторонами для увеличения площади выращивания, эффективности и производительности.

Объем производства в прошлом году составил 622.000 тонн после роста на 2,2%. Из них 386.000 тонн приходится на аквакультуру, что на 5,3% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году она экспортировал креветок на сумму более 1,3 млрд. долл. США, увеличившись на 16,5%.

В провинции около 32 заводов по переработке креветок, которые оснащены современным оборудованием и имеют годовую мощность 250.000 тонн.

Креветочная индустрия обеспечивает средствами к существованию более 600.000 человек, или половину населения провинции.