Провинция Йенбай имеет благоприятные условия для устойчивого развития

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на рабочем совещании. Фото: ВИА

Северная горная провинция Йенбай будет быстро и устойчиво развиваться благодаря своему потенциалу, преимуществам и возможностям, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь 25 сентября местным руководителям.

Глава правительства сказал, что Йенбай должен полностью использовать потенциал и возможности для достижения прорывов и достижения целей, установленных на 2022 год и период 2021-2025 годов.

Он призвал провинцию продолжать профилактику и борьбу с пандемией COVID-19 и способствовать социально-экономическому восстановлению и развитию, сосредоточив внимание на вакцинации безопасным, научным и эффективным способом.

Работа по планированию должна рассматриваться как основная задача, сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь, попросив Йенбая завершить разработку планирования провинции Йенбай на 2021-2030 годы с видением на 2050 год.

Глава правительства также попросил Йенбай реструктурировать свое сельское хозяйство и промышленность, чтобы стимулировать экономический рост быстрым и устойчивым образом, одновременно объединяя ресурсы для устойчивого развития туризма.

Он расценил человеческие ресурсы как ключ к быстрому и устойчивому развитию на местности и попросил провинцию активнее работать над повышением качества подготовки кадров.

Йенбай должен активизировать привлечение инвестиций и развитие различных секторов экономики, особенно частного сектора экономики, сделав его важным импульсом местной экономики, сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Он отметил, что провинции необходимо эффективно использовать природные ресурсы, способствовать охране окружающей среды, больше инвестировать в здравоохранение и образование, особенно в отдаленных районах и районах, населенных этническими меньшинствами, и уделять больше внимания партийно-политическому строительству.

В рамках своей рабочей поездки в Йенбай премьер-министр преподнес благовония покойному президенту Хо Ши Мину на мемориале в гордке Нгиало и героям, погибшим за Родину на национальном историческом мемориале Канг-Нгиало ранее в тот же день.

За первые шесть месяцев этого года Валовой региональный внутренний продукт Йенбай увеличился на 7,57%, что является самым высоким показателем за последние пять лет. Сбор его бюджета превысил 2,5 трлн донгов (105,44 млн долл. США) за первые восемь месяцев, увеличившись на 20,2%.



