Провинция Зялай активизировала усилия по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом, развернув интеллектуальную систему предупреждения и реализовав комплекс жёстких, скоординированных мер по усилению контроля за рыболовным флотом, прежде всего за судами, не отвечающими требованиям к эксплуатации. Эти шаги предпринимаются в соответствии с директивами Правительства, направленными на снятие «жёлтой карточки» Европейской комиссии в отношении вьетнамской рыбной продукции.

Провинция Зялай усиливает борьбу с ННН-промыслом с помощью интеллектуальной системы предупреждения. (Фото: ВИА)

По данным провинциального управления рыболовства, по состоянию на 6 января в провинции Зялай было зарегистрировано 5 744 рыболовных судна, и все они полностью внесены в базу данных VNFishbase. Все действующие суда имеют действующие лицензии на промысел, что обеспечивает 100-процентное соблюдение Закона о рыболовстве.

В прибрежных районах суда, не соответствующие установленным требованиям, находятся под контролем местных властей с механизмом ежедневного обновления информации. Такие суда обязаны стоять на якоре в специально отведённых местах, иметь опознавательные знаки и брать на себя обязательство не выходить в море. Местные органы власти фиксируют состояние судов и места их стоянки с помощью фотосъёмки для обеспечения строгого мониторинга.

Чан Минь Тхонг, председатель Народного комитета общины Фумидонг, сообщил, что в настоящее время в данной местности насчитывается 88 судов, не отвечающих требованиям по эксплуатации, главным образом из-за истёкших лицензий, свидетельств о прохождении технического осмотра или незавершённых процедур, связанных с системами мониторинга судов (VMS). Из них 51 судно стоит на якоре на месте, 35 - за пределами провинции, одно объявлено пропавшим без вести и ещё одно находится в процессе смены владельца.

В отношении судов, стоящих на якоре, власти координируют действия с подразделениями пограничной охраны, строго предотвращая их выход в море до полного выполнения всех правовых требований, одновременно устанавливая камеры видеонаблюдения и чётко маркируя такие суда как недопущенные к промыслу. В отношении судов, находящихся за пределами провинции, рабочие группы напрямую встречаются с владельцами и капитанами, требуя возвращения судов в порт, демонтажа рыболовных орудий и прекращения промысловой деятельности.

Нгуен Хыу Нгиа, директор провинциального управления рыболовства, сообщил, что в провинции круглосуточно функционируют береговые станции мониторинга, осуществляющие контроль за рыболовной деятельностью через систему VMS. При выявлении таких нарушений, как потеря сигнала или пересечение разрешённых границ, незамедлительно направляются предупреждения и налаживается координация с владельцами судов, их семьями и пограничной охраной.

С 24 октября 2025 года провинция Зялай задействует интеллектуальную автоматизированную систему предупреждения, которая в режиме реального времени подает сигналы тревоги и направляет уведомления в случае выхода судов за разрешённые границы или слишком длительной потери связи с VMS. Благодаря этому количество продолжительных отключений сигнала VMS существенно сократилось, и в последние недели не зафиксировано ни одного случая, превышающего шесть часов.

В настоящее время в провинции Зялай действуют три назначенных рыболовных порта II категории - Куиньон и Тамкуан. По данным властей, все суда длиной 15 метров и более соблюдают требования по заходу в назначенные порты и выгрузке продукции.

Заместитель председателя Народного комитета провинции Зялай Зыонг Ма Тьеп сообщил, что провинция выполнила все 19 задач, поставленных Премьер-министром в рамках борьбы с ННН-промыслом. В дальнейшем провинция продолжит уделять приоритетное внимание строгому управлению флотом, прежде всего предотвращению эксплуатации судов, не отвечающих требованиям, а также обеспечению 100-процентного контроля входа и выхода судов в портах.

Меры Зялай по предотвращению ННН-промысла уже принесли заметные результаты, однако сохраняются и трудности, включая деятельность судов за пределами провинции, регулирование модернизации судов и проблемы с подключением к системе VMS. Решение этих вопросов потребует более тесной межведомственной координации и усиленной нормативной поддержки со стороны правительства для выполнения требований ЕС.