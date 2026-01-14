Провинция Зялай привлекла инвестиции на сумму 846 млн долларов США в начале января

В первые девять дней января провинция Зялай в Центральном нагорье привлекла 12 инвестиционных проектов общей стоимостью более 22,2 трлн донгов (846 млн долларов США), сообщили власти провинции, при этом основной приток инвестиций пришёлся на проекты в сфере промышленности и возобновляемой энергетики.

Провинция Зялай привлекла 12 инвестиционных проектов на общую сумму более 22,2 трлн донгов (846 млн долларов США) в первые девять дней января. Фото: ВИА

По словам заместителя директора Департамента финансов провинции Зялай Нгуен Ван Чау, наибольшую долю новых инвестиций составили промышленные проекты: с 1 по 9 января было объявлено о шести проектах общей стоимостью почти 19,8 трлн донгов.

Сфера сельского, лесного и рыбного хозяйства привлекла два проекта на сумму около 205 млрд донгов, тогда как недвижимость и городское развитие - два проекта стоимостью порядка 1,51 трлн донгов. На два инфраструктурных проекта в совокупности пришлось 720 млрд донгов.

Значительную часть новых одобрений также составили три проекта в области возобновляемой энергетики, включая ветроэнергетический проект Виньтхуан компании VinEnergo Energy JSC стоимостью около 4,68 трлн донгов, а также ветроэнергетические проекты Ванкань 1 и Ванкань 2 корпорации индустриальных парков «Сайгон – Бакзянг» с совокупным объёмом инвестиций более 14,6 трлн донгов.

В сфере жилой недвижимости были одобрены проекты, включая проект социального жилья с общим объёмом инвестиций свыше 1,25 трлн донгов, а также проект застройки таунхаусов и вилл стоимостью более 262 млрд донгов.

Нгуен Ван Чау сообщил, что также были утверждены два проекта по развитию инфраструктуры промышленных кластеров - Каньвинь 1 и Каньвинь 2, каждый стоимостью 360 млрд донгов.

Он добавил, что его департамент представил на рассмотрение Народного комитета провинции ещё пять проектов для оценки инвестиционной политики, в том числе проект в сфере высокотехнологичного лесного хозяйства и комплекс коммерческих, сервисных и жилых объектов в городе Плейку.

С целью улучшения инвестиционного климата председатель Народного комитета провинции утвердил регламент работы горячей линии поддержки бизнеса, который вступил в силу с начала текущего года.

Провинция Зялай также сократила срок выдачи свидетельств о регистрации предприятий с трёх дней до трёх часов. Теперь компаниям разрешено подавать документы независимо от административных границ, что направлено на снижение издержек и сокращение времени рассмотрения.

В 2025 году провинция, включая бывшие провинции Зялай и Биньдинь, привлекла 192 проекта с общим объёмом зарегистрированного капитала почти 160 трлн донгов. Объём прямых иностранных инвестиций составил более 1,4 млрд долларов США по 16 проектам.