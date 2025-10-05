Провинция Жалай стремится к быстрому и устойчивому развитию в новом партийном сроке

В Резолюции также подчёркивается важность строительства чистой и сильной партийной организации и политической системы; обеспечения национальной обороны, безопасности и социальной защиты; продвижения культурных традиций, самобытности и великого национального единства, а также духа и стремления к прогрессу; ускорения развития науки, технологий, инноваций, цифровой трансформации, зелёного перехода и частной экономики.



Провинция стремится превратить его в центр перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, возобновляемой энергетики, высокотехнологичного сельского хозяйства, услуг, туризма, производства полупроводников и искусственного интеллекта (ИИ).



Примечательно, что съезд достиг консенсуса по 10 экономическим, 14 социальным, 7 экологическим и 2 партийным целям.



Среди них Жалай стремится достичь среднегодового темпа роста ВРВП на уровне 10–10,5% в период 2025–2030 годов, а также ВРВП на душу населения в размере от 6300 до 6500 долларов США. К 2030 году общий доход бюджета провинции, по прогнозам, превысит 41 трлн донгов (1,55 млрд долларов США), а общий экспортный оборот в период 2026–2030 годов, как ожидается, превысит 17 млрд долларов США.



К 2030 году он планирует принять 18,5 миллиона туристов, в том числе 1,1 миллиона иностранцев; достичь показателя не менее 80,5% школ, отвечающих национальным стандартам; сохранить 100% медицинских пунктов на уровне общин, укомплектованных врачами; обеспечить 100% общин и кварталов, отвечающих национальным стандартам здравоохранения; и снизить уровень бедности ниже среднего по стране.



От имени Президиума Постоянный заместитель секретаря провинциального партийного комитета и председатель Народного совета провинции Жалай Рах Лан Чунг огласил решение Политбюро о назначении делегации для участия в XIV всевьетнамском съезде партии, в состав которой вошли 36 официальных и 2 запасных делегата.



Он также сообщил о решении Секретариата о назначении Контрольно-ревизионной комиссии провинциального партийного комитета Жалай на срок полномочий 2025–2030 годов, состоящей из 14 членов.