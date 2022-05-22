Провинция Жалай должна совершить свой собственный прорыв

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на конференции. Фото: baochinhphu.vn

Также на конференции присутствовали руководители Министерств, центральных отраслей, Генеральный консул Индии в г. Хошимине, представитель Генерального консульства Японии в Дананге и более чем 400 гостей, которые являются отечественными и иностранными инвесторами.

Выступая на конференции, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что провинция Жалай имеет важное стратегическое значение для всего плато Тэйнгуен, является важным торговым узлом, перевалочным пунктом товаров, услуг в районе и между Вьетнамом и Лаосом, Камбоджей. Провинция обладает потенциалом для развития туризма, сельского хозяйства, промышленности, в частности, обрабатывающей, возобновляемой энергетики.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Жалай должна совершить свой собственный прорыв, соответствующий своим характеристикам. При этом необходимо уделить внимание развитию инфраструктуры, особенно транспортной, улучшению инвестиционной среды, реформированию административных процедур, повышению качества ресурсов, обновлению технологий и применению в производство научно-технических достижений. Наряду с этим, следует сохранять и развивать национальную культурную самобытность, что должно рассматриваться как движущая сила и ресурс для устойчивого развития.

Прямо на конференции 17 проектам были вручены решения об инвестировании с общим капиталом в 15 трлн вьетнамских донгов, были подписаны меморандумы о взаимопонимании 29 проектов с общим уставным капиталом более 115 трлн вьетнамских донгов.