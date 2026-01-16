Провинция Донгтхап усиливает мониторинг судов для борьбы с ННН-промыслом

В последние годы Народный комитет провинции поручил профильным департаментам, ведомствам и местным органам, располагающим рыболовным флотом, усилить управление и осуществлять строгий контроль за деятельностью рыболовных судов в море в рамках предотвращения и борьбы с ННН-промыслом.

Офицер пограничной службы провинции Донгтхап проверяет устройство VMS на борту рыболовного судна. Фото: ВИА



Департамент сельского хозяйства и окружающей среды уполномочен проверять и сопоставлять данные о заходе и выходе судов из портов, а также сведения об отправлении и прибытии, зафиксированные на пограничных заставах по всей провинции. Рыболовные суда, выходящие в море через пограничные посты, обязаны получить разрешение на выход из рыболовных портов. В то же время суда, возвращающиеся в порт, должны швартоваться в установленных местах, при этом соответствующие уведомления направляются портовым властям, полиции и органам местного управления на низовом уровне для обеспечения эффективного надзора.

На сегодняшний день все 902 рыболовных судна, подпадающие под требования в провинции Донгтхап, оснащены системами мониторинга судов (VMS) и введены в эксплуатацию. Оставшиеся 30 судов без VMS были чётко идентифицированы, места их стоянки зафиксированы для усиленного контроля.

Коммуна Зятхуан, один из основных рыболовных районов на востоке провинции Донгтхап, располагает 704 морскими рыболовными судами с ежегодным средним объёмом вылова свыше 10 тыс. тонн. Заместитель председателя Народного комитета общины Ха Чам Фыонг Тхюи сообщила, что власти тесно взаимодействуют с профильными ведомствами и подразделениями пограничной охраны с целью усиления контроля за деятельностью судов в море. Все суда обязаны в полном объёме соблюдать требования по установке и эксплуатации систем VMS в соответствии с Законом Вьетнама о рыболовстве. С 2022 года ни одно судно коммуны не было зафиксировано в иностранных водах.

Старший лейтенант Фам Чунг Хиеу, начальник пограничной заставы Вамланг, подчинённой Командованию пограничных войск провинции, сообщил, что подразделение строго соблюдает процедуры проверки, обеспечивая наличие у судовладельцев всех необходимых документов перед выходом в море. Застава также координирует действия с Правлением управления рыболовным портом Вамланг и провинциальным подотделом животноводства, ветеринарии и рыболовства для усиления мониторинга, инспекции и контроля за передвижением судов посредством обновления баз данных и использования программного обеспечения для управления.

Одновременно совместно с местными властями ведётся активная работа по повышению правовой осведомлённости рыбаков, с особым акцентом на 14 группах нарушений, связанных с ННН-промыслом, предусмотренных статьёй 60 Закона о рыболовстве.

По словам Чан Тхи Бе Бай, заместителя директора Департамента сельского хозяйства и окружающей среды, провинция Донгтхап продолжит укреплять работу по регистрации, инспекции и лицензированию рыболовных судов, обновлению данных и строгому контролю за прослеживаемостью морепродуктов, при этом решительно пресекать нарушения и запрещать судам, не соответствующим требованиям, осуществлять промысловую деятельность.