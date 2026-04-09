Провинция Донгтхап активизирует меры по борьбе с ННН-промыслом

Компетентные органы расширили адресные информационно-разъяснительные программы, наладив прямое взаимодействие с владельцами рыболовных судов, рыбаками и другими заинтересованными сторонами. Местные власти направили сотрудников для тесной работы с рыболовецкими общинами, содействуя соблюдению установленных правил и одновременно укрепляя механизмы координации по отслеживанию перемещения судов в море и раннему предотвращению возможных нарушений.

Контроль за рыболовным флотом был дополнительно усилен за счет проведения всесторонних проверок, направленных на выявление судов, не соответствующих эксплуатационным требованиям, в том числе не имеющих регистрации, свидетельства о прохождении техосмотра, лицензии на промысел или оборудования системы мониторинга судов (VMS). Пограничные силы, администрации рыболовных портов и инспекторы рыбной отрасли активизировали проверки и строго запретили выход из портов судам, не отвечающим установленным требованиям.

Строго обеспечивается соблюдение правил, регулирующих регистрацию, техосмотр, лицензирование и нанесение идентификационной маркировки на суда. Все эксплуатируемые суда обязаны круглосуточно поддерживать непрерывный сигнал VMS - с момента выхода в море и до возвращения в порт, что позволяет обеспечить полный контроль за их деятельностью.

Провинция держит под строгим контролем все рыболовные суда, особенно те, которые относятся к группе высокого риска или ведут промысел вблизи чувствительных морских районов. К судам, у которых сигнал VMS отсутствует более шести часов либо пропадает неоднократно в течение длительного времени, применяются строгие меры наказания. Списки судов высокого риска регулярно обновляются на платформе мониторинга, что позволяет заблаговременно принимать меры реагирования.

Одновременно ужесточен контроль за перегрузкой улова в море. За незаконный промысел, а также за несоблюдение требования по доставке улова в установленные порты применяются строгие санкции.

В то же время провинция Донгтхап поддерживает строгую систему проверки, сертификации и прослеживаемости улова. Компетентные органы придерживаются принципа нулевой терпимости к подделке документов, особенно в отношении морепродукции, предназначенной для экспорта на европейский рынок.

Все объемы выгрузки улова и операции в портах вносятся в национальные информационные системы рыбного хозяйства, при этом 100 процентов процедур декларирования, проверки и сертификации улова в настоящее время осуществляются через электронную систему документации и прослеживаемости улова (eCDT), что обеспечивает законность, прозрачность и полную прослеживаемость продукции.

По данным Народного комитета провинции, Донгтхап в основном выполнила ключевые требования по управлению рыболовным флотом. Все действующие рыболовные суда оснащены оборудованием VMS, тогда как на 29 неэксплуатируемых судах такое оборудование пока не установлено. Все суда внесены в национальную базу данных рыбного хозяйства, при этом большинству из них присвоены электронные идентификационные коды, что обеспечивает синхронизированное управление на всех уровнях - от центрального до местного.

Цифровые платформы мониторинга, включая систему отслеживания VMS, базы данных рыбного хозяйства и электронные промысловые журналы, функционируют непрерывно в круглосуточном режиме.

В настоящее время в провинции действуют два рыболовных порта II класса - Митхо и Вамланг, которые официально введены в эксплуатацию и способны удовлетворять потребности в выгрузке улова. Все суда длиной 15 метров и более обязаны доставлять улов в назначенные порты для осуществления контроля и электронной прослеживаемости. С начала 2026 года через эти порты прошло 1 727 судов; объём выгруженного улова составил около 2 400 тонн.

Управление прослеживаемостью было существенно цифровизировано: все записи о проверке и сертификации теперь оформляются в электронном виде, что позволяет свести к минимуму риски мошенничества. В период 2024–2025 годов провинция выдала сотни сертификатов происхождения в поддержку экспорта морепродукции, в том числе поставок на рынок ЕС.

Донгтхап также ввела меры поддержки по переориентации источников средств к существованию и оказанию помощи рыбакам в модернизации оборудования и обеспечении устойчивой работы системы VMS. Примечательно, что с 2024 года не зафиксировано ни одного случая нарушения местными рыболовными судами иностранных вод, что стало важной вехой в усилиях провинции по решению проблем, связанных с ННН-промыслом.