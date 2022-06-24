Провинция Виньфук стремится к более тесным связям с японскими населенными пунктами и инвесторами

23 июня в Виньфуке состоялась конференция с целью укрепления сотрудничества северной провинции с местными жителями и инвесторами Японии.

Обращаясь к почти 700 делегатам, присутствовавшим как онлайн, так и офлайн, из двух стран, секретарь провинциального комитета партии Хоанг Тхи Тхуй Лан сказала, что Виньфук всегда рассматривает японские населенные пункты и предприятия как ведущих важных партнеров.

Подчеркнув их давнее и расширяющееся сотрудничество, она отметила, что официальные отношения сотрудничества Виньфука были установлены с префектурой Акита в Японии в марте 2015 года и префектурой Тотиги в декабре 2021 года, что создало важные предпосылки для развития двустороннего партнерства во многих областях.

К концу мая в провинции было 435 проектов ПИИ с совокупным капиталом в 7,33 млрд. долл. США из 20 стран и территорий. По словам чиновника, с 59 проектами на сумму 1,62 млрд. долл. США Япония занимает третье место по количеству и стоимости проектов, но всегда была лучшим показателем, когда речь идет о выплате капитала, эффективности проектов и взносах в местный бюджет.

Лан подтвердила, что Виньфук считает успехи инвесторов своими собственными и всегда обеспечивает оптимальные условия, прилагает усилия для решения проблем, с которыми сталкиваются японские предприятия, и приветствует японские фирмы, приезжающие инвестировать и вести бизнес в провинции.

В своем выступлении министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон сказал, что министерство иностранных дел будет и в дальнейшем помогать провинциям и городам по всей стране, включая Виньфук, укреплять связи в области экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий с международными партнерами, в том числе и Японией.

Он выразил надежду, что после конференции Виньфук расширит и укрепит отношения с японскими партнерами, тем самым способствуя развитию вьетнамо-японских связей.

Посол Японии во Вьетнаме Ямада Такио отметил, что две страны могут похвастаться практическими и стратегическими отношениями во всех сферах, от политики и безопасности до экономики, культуры и социальной сферы.

Он призвал японские предприятия продолжать продвигать имидж Виньфука, чтобы больше компаний из его страны инвестировали в провинцию, добавив, что посольство сделает все возможное для развития японо-вьетнамских отношений, в том числе между японскими населенными пунктами и предприятиями в Виньфуке.

На мероприятии Народный комитет Виньфук и Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO) подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области поощрения инвестиций.