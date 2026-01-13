Провинция Виньлонг и префектура Эхимэ (Япония) усиливают устойчивое экономическое сотрудничество

Во второй половине дня 12 января Народный комитет провинции Виньлонг провёл церемонию подписания Меморандума о сотрудничестве с администрацией префектуры Эхимэ (Япония).

Секретарь провинциального партийного комитета Виньлонг Чан Ван Лау вручает памятный подарок господину Токихиро Накамуре — губернатору префектуры Эхимэ (Япония). Фото: ВИА

Выступая на церемонии, председатель Народного комитета провинции Виньлонг Чан Чи Куанг отметил, что Виньлонг в настоящее время обладает рядом заметных преимуществ в сферах развития промышленной инфраструктуры, возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, культуры и туризма, образования и подготовки кадров. Наряду с этим экономические связи между провинцией Виньлонг и японскими партнёрами постоянно расширяются. В 2025 году объём экспорта провинции на рынок Японии превысил 767 млн долл. США, импорт составил более 241 млн долл. США. На территории провинции реализуются 15 проектов ПИИ Японии с совокупным инвестиционным капиталом 341,58 млн долл. США, что выводит Японию на 4-е место из 24 стран и территорий, инвестирующих в провинцию.



Подписание Меморандума о сотрудничестве между Народным комитетом провинции Виньлонг и администрацией префектуры Эхимэ на последующий период имеет важное значение: оно не только наследует результаты предыдущего взаимодействия, но и открывает новый этап сотрудничества, соответствующий масштабу, потенциалу и ориентирам развития провинции Виньлонг.



Губернатор префектуры Эхимэ Токихиро Накамура сообщил, что после подписания в августе 2022 года Меморандума об экономическом сотрудничестве между префектурой Эхимэ и провинцией Бенче (бывшей) был эффективно реализован ряд совместных проектов. Среди них — инвестиции японских предприятий в индустриальные парки, внедрение энергосберегающих технологий, развитие возобновляемой энергетики, проекты по переработке отходов и очистке водных ресурсов в рыбном хозяйстве, а также программы направления технических стажёров.



Губернатор Эхимэ выразил уверенность, что подписание нынешнего Меморандума выведет отношения между двумя территориями на более высокий уровень и откроет перспективы реализации новых инвестиционных и экономических проектов в провинции Виньлонг в ближайшее время.