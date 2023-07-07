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Провинция Биньтхуан развивает цепочку создания стоимости драконовых фруктов
Целью провинции является повышение экономической эффективности кооперативов и предприятий, а также повышение конкурентоспособности и расширение потребления фрукта.
На семинаре в конце прошлой недели, посвященном налаживанию связей местных предприятий с партнерами внутри страны и за рубежом для расширения рынка сбыта драгонфруктов, эксперты заявили, что провинции необходимо сосредоточиться на производстве органических драгонфруктов и разработке производственной дорожной карты для удовлетворения потребностей диверсификации рынка.
Соответственно, план поможет расширить экспортный рынок зеленых драгонфруктов, увеличить объем экспорта на традиционные экспортные рынки и активизировать деятельность по продвижению торговли.
В настоящее время Биньтхуан в основном производит свежие драгонфрукты, из которых 80-85% идет на экспорт и около 15-20% - на внутренний рынок.
В настоящее время провинция Биньтхуан призывает фермеров повышать качество продукции при производстве драгонфруктов, не расширяя при этом производственных площадей для устойчивого развития этого продукта.
Нгуен Дык Чи, заместитель директора провинциального центра распространения сельскохозяйственной информации, сказал, что стандарты VietGAP также применяются для устойчивого развития производства драгонфруктов. Это повысило стоимость продукции драгонфруктов и удовлетворило спрос на экспортных рынках. С другой стороны, использование пестицидов также сведено к минимуму, что повышает престиж и качество продукции драгонфруктов провинции Биньтхуан.
К концу 2022 года площадь драконьих фруктовых деревьев в провинции составляла около 26.977 гектаров, что на 5.283 гектара меньше по сравнению с 2021 годом; производство достигло более 600.000 тонн. В период 2020-2022 годов во всей провинции было выращено всего 9.063 гектара плодов дракона, которые соответствовали стандартам VietGAP.
Провинция Биньтхуан формирует зоны производства драконовых фруктов с использованием высоких технологий в районах Хам Тхуан Нам и Хам Тхуан Бак.
Департамент сельского хозяйства и развития сельских районов провинции Биньтхуан также обратился к Департаменту растениеводства и защиты растений и соответствующим ведомствам с просьбой усилить управление и контроль за использованием кодов районов посадки и кодов предприятий по упаковке драгонфруктов, которые были выданы организациям и частным лицам в провинции.
Он также будет координировать свои действия с Департаментом управления рынком для усиления инспекции и контроля маркировки на предприятиях по упаковке драгонфруктов в соответствии с существующими правилами.
Драконий фрукт из провинции Биньтхуан экспортируется в 17 стран, таких как Индия, Китай и Малайзия.