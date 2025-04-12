Провинция Биньтхуан остается туристическим магнитом

За первые три месяца провинция приняла 2,6 млн посетителей, в том числе 152 000 иностранцев, что почти на 14% и 17% больше, чем в прошлом году. Доходы от туризма превысили 7 триллионов донгов, что на 16 % больше, чем в прошлом году.

Число туристов из Китая и России снова растет, в то время как число туристов из Республики Корея сократилось. Основными рынками-источниками туризма в Биньтхуане являются Китай, Республика Корея, Россия, Германия, США и Великобритания.

Провинциальный департамент культуры, спорта и туризма объясняет рост показателей своими усилиями по продвижению туризма в стране и за рубежом с помощью таких мероприятий, как программы по налаживанию деловых связей и туристические фестивали.



Чтобы подготовиться к активному сезону внутреннего туризма, особенно во время предстоящих праздников в честь годовщины Освобождения Юга и воссоединения и Международного дня труда с 30 апреля по 4 мая, провинция продолжает реализовывать несколько программ по привлечению посетителей, уделяя особое внимание развитию рынков MICE-туризма, а также сельского хозяйства, культуры и туризма на уровне общин.



В частности, по всей провинции пройдет ряд масштабных культурных, спортивных и туристических мероприятий, посвященных 50-летию со дня освобождения (19 апреля 1975 года - 2025 год). Среди них - художественное представление, фейерверк, фотовыставка. Среди других мероприятий - Фестиваль воздушных шаров в Биньтхуане 2025 года и ежегодная традиционная гонка на лодках в Фантхьете