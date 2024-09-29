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Провинция Бенче готовит условия для экспорта свежих кокосов
Бенче принадлежит самая большая площадь кокосовых пальм во Вьетнаме - более 79 000 гектаров с общим объемом производства более 700 миллионов плодов. Ежегодно провинция зарабатывает более 400 миллионов долларов США на поставках кокосов за границу.
Директор провинциального Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Доан Ван Зань заявил, что в настоящее время в провинции насчитывается 133 участка, которые в основном соответствуют условиям производства в соответствии с действующими правилами; зарегистрированы коды участков для выращивания на площади почти 8 400 гектаров, в которых участвуют более 12 800 домахозяйств. Эти цифры относятся к сырьевым участкам, которые соответствуют требованиям, изложенным в протоколе.
В частности, в секторе кокосовых орехов в настоящее время действуют 32 кооператива и 34 кооперативные группы, участвующие в цепочке создания стоимости кокосовых орехов и занимающие 10 094 гектара, на которых работают 7 048 членов. Площадь кокосов, произведенных по органическим стандартам, достигает 20 400 гектаров, что составляет около 25% от общей площади в провинции. Из них 13 000 га сертифицированы в соответствии со стандартами США, Японии, Европейского союза, Китая, Республики Корея и Тайваня (Китай).
Председатель Народного комитета провинции Чан Нгок Там отметил, что провинция создает благоприятные условия и механизмы для привлечения инвестиций, а также расширяет применение науки и техники в производстве и переработке в соответствии с потребностями внутреннего потребления и экспорта.
В частности, в провинции реализуется политика, направленная на максимальное увеличение стоимости выращивания кокоса. К ним относятся план создания концентрированных районов, связанных с развитием цепочки создания стоимости, на период 2021-2025 годов с перспективой до 2030 года; постановление партийного комитета провинции № 07-NQ/TU от 29 января 2021 года, предусматривающее создание концентрированных производственных районов и развитие цепочки создания стоимости для ключевых сельскохозяйственных продуктов в Бенче до 2030 года, а также план развития ключевых промышленных культур (кокоса) к 2030 году.
В период 2024-2025 годов Бенче намерен поддерживать стабильную площадь кокосовых плантаций на уровне около 79 000 гектаров, включая 20 000 гектаров органических кокосов. Ожидается, что стоимость переработки кокосовых орехов будет расти в среднем на 17,2 % в год, а экспортный оборот увеличится в среднем на 23,58 % в год и достиг примерно 1 миллиарда долларов США.
В период 2026-2030 гг. планируется увеличить общую площадь кокосовых плантаций до 80 000 га, включая 25 000 га органических кокосовых плантаций. Ожидается, что стоимость переработки кокосовых орехов будет расти на 15,74% в год, а экспортный оборот кокосовых орехов - на 14,87% в год и составит около 2 миллиардов долларов США.