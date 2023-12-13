Провинция Бариа-Вунгтау развивает преимущество международного морского порта Каймептхивай

В частности, в настоящее время активизируется строительство транспортной инфраструктуры, соединяющей морской порт Каймептхивай, аэропорт Лонгтхань, крупные промышленные центры в Хошимине, Биньзыонге и Донгнае, а также в других провинциях и городах юго-восточного региона Вьетнама.



Международный порт Каймептхивай (провинция Бариа-Вунгтау) является одним из двух специальных портов Вьетнама наряду с международным портом Хайфон.

Этот порт играет роль шлюзового порта, обеспечивающего торговлю между южными провинциями, и является крупным международным перевалочным портом, сокращающим время транспортировки импортных и экспортных товаров между Вьетнамом и другими странами мира.