Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Провинция Бариа-Вунгтау развивает преимущество международного морского порта Каймептхивай

Провинция Бариа-Вунгтау разработала проект создания зоны свободной торговли в сочетании с глубоководным портом в районе Каймеп, целью которого является развитие промышленных зон, промышленных и прибрежных городов.

В частности, в настоящее время активизируется строительство транспортной инфраструктуры, соединяющей морской порт Каймептхивай, аэропорт Лонгтхань, крупные промышленные центры в Хошимине, Биньзыонге и Донгнае, а также в других провинциях и городах юго-восточного региона Вьетнама.

Международный порт Каймептхивай (провинция Бариа-Вунгтау) является одним из двух специальных портов Вьетнама наряду с международным портом Хайфон.

Этот порт играет роль шлюзового порта, обеспечивающего торговлю между южными провинциями, и является крупным международным перевалочным портом, сокращающим время транспортировки импортных и экспортных товаров между Вьетнамом и другими странами мира.

ИЖВ

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