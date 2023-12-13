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Провинция Бариа-Вунгтау развивает преимущество международного морского порта Каймептхивай
В частности, в настоящее время активизируется строительство транспортной инфраструктуры, соединяющей морской порт Каймептхивай, аэропорт Лонгтхань, крупные промышленные центры в Хошимине, Биньзыонге и Донгнае, а также в других провинциях и городах юго-восточного региона Вьетнама.
Международный порт Каймептхивай (провинция Бариа-Вунгтау) является одним из двух специальных портов Вьетнама наряду с международным портом Хайфон.
Этот порт играет роль шлюзового порта, обеспечивающего торговлю между южными провинциями, и является крупным международным перевалочным портом, сокращающим время транспортировки импортных и экспортных товаров между Вьетнамом и другими странами мира.