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НОВОСТИ

Провинция Бариа-Вунгтау готова оказать поддержку горящему судну-автовозу

Морская администрация Вунгтау в южной прибрежной провинции Бариа-Вунгтау заявила вечером 5 февраля, что она активно координирует свои действия с компетентными органами в реализации мер по поддержке судна-автовоза под флагом Панамы, которое загорелось у побережья Вунгтау. Морская администрация Вунгтау в южной прибрежной провинции Бариа-Вунгтау заявила вечером 5 февраля, что она активно координирует свои действия с компетентными органами в реализации мер по поддержке судна-автовоза под флагом Панамы, которое загорелось у побережья Вунгтау.

Сообщалось, что AH SHIN загорелся 4 февраля на пути из Республики Корея в Сингапур. На его борту которого находились 4.530 автомобилей и 21 член экипажа, все российские.

Корабль израсходовал 50 тонн CO2 в своей системе пожаротушения, но говорят, что пожар еще не взят под контроль. Судно дрейфует на малой скорости примерно в 25 морских милях к юго-востоку от Вунгтау.

Владелец судна попросил Вьетнам помочь в поиске большего количества CO2 для тушения пожара.

Во второй половине дня 5 февраля морская администрация связалась с капитаном корабля, чтобы обсудить меры по тушению пожара. Ранее в тот же день она провела рабочее совещание с другими компетентными органами по этому вопросу.

ВИА/ИЖВ

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