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Провинция Бариа-Вунгтау готова оказать поддержку горящему судну-автовозу
Сообщалось, что AH SHIN загорелся 4 февраля на пути из Республики Корея в Сингапур. На его борту которого находились 4.530 автомобилей и 21 член экипажа, все российские.
Корабль израсходовал 50 тонн CO2 в своей системе пожаротушения, но говорят, что пожар еще не взят под контроль. Судно дрейфует на малой скорости примерно в 25 морских милях к юго-востоку от Вунгтау.
Владелец судна попросил Вьетнам помочь в поиске большего количества CO2 для тушения пожара.
Во второй половине дня 5 февраля морская администрация связалась с капитаном корабля, чтобы обсудить меры по тушению пожара. Ранее в тот же день она провела рабочее совещание с другими компетентными органами по этому вопросу.