Провинция Бакнинь способствует культурному и человеческому развитию

Выступление «Куан-хо» (любовные дуэты) на сцене. Источник: baobacninh.com.vn

Партийный комитет северной провинции Бакнинь принял резолюцию о культурном и человеческом развитии, отвечающем требованиям устойчивого развития до 2030 года.

Общая цель Резолюции 71-NQ/TU, принятой 29 августа 2022 г., состоит в том, чтобы способствовать всестороннему развитию культуры и населения Бакниня в направлении «истины, добра, красоты», проникнуты национальным духом и самобытностью малой Родины.

Конкретные цели, поставленные в резолюции, включают обеспечение того, чтобы 100% домохозяйств в провинции имели доступ к информации и знаниям о культурном поведении, хороших традициях, морали нации и местности, а также о традиционных и современных ценностях.

Бакнинь будет работать над строительством или привлечением инвестиций в строительство выставочных центров и кинотеатров, соответствующих международным стандартам. Более чем в половине районов и городов области должны быть объекты культуры для детей, а во всех индустриальных парках зарезервированы земли под объекты культуры и спорта.

Провинция стремится иметь 1-2 объекта нематериального культурного наследия, признанных ЮНЕСКО, и разработать программы сохранения не менее 80% местных объектов, внесенных в список национального нематериального культурного наследия.

В соответствии с резолюцией будут сделаны инвестиции для строительства помещений для практики пения «Куан-хо» в 70% местных традиционных деревень «Куан-хо». При этом от 45 до 50% местных культурных реликвий будут классифицированы, а техническое обслуживание и ремонт 100% особых национальных реликвий в области будут завершены в соответствии с утвержденным графиком.

Бакнинь стремится оцифровать все признанные ЮНЕСКО материальные и нематериальные объекты культурного наследия, а также особые национальные реликвии и национальные реликвии, находящиеся в провинции.

Резолюция также устанавливает цели для культурной деятельности, соответственно, фестиваль «Куан-хо» будет проводиться каждые 2-4 года, а художественный фестиваль на провинциальном уровне будет проводиться каждые 3 года. Приоритет будет отдан развитию культурных продуктов и услуг, основанных на местных преимуществах, для достижения цели доходов от культурных услуг, составляющих 3-5% валового регионального внутреннего продукта (ВВП).

Провинция увеличит инвестиции в культуру не менее чем до 4% от общих расходов бюджета.

Она выберет из 7–10 известных туристических продуктов, которые будут развиваться для создания туристического бренда провинции, и призовет инвестиции в ряд крупных городских районов и развлекательных комплексов с культурными особенностями Бакниня.

Кроме того, Бакнинь будет стремиться сохранить свое место в десятке лучших населенных пунктов с точки зрения индекса человеческого развития (ИРЧП).

Для реализации этих целей в постановлении обозначены 9 основных групп задач и решений с акцентом на усиление руководства и управления партийными комитетами всех уровней; поощрение коммуникационных и образовательных мероприятий для повышения общественной осведомленности и чувства ответственности; повышение эффективности управления делами культуры; и мобилизация и эффективное использование государственных и социальных ресурсов для культурного и человеческого развития.

Партийный комитет потребовал от нижестоящих партийных комитетов разработать планы действий и план реализации постановления. Планы должны быть выполнены в течение этого года.

Бакнинь, расположенный в дельте Красной реки, является самой маленькой по площади провинцией Вьетнама. Он хорошо известен богатым культурным наследием.

В провинции есть два признанных ЮНЕСКО объекта нематериального культурного наследия – «Куан-хо» (любовные дуэты) и «Ка-чу» (церемониальная песня). В ней также есть 4 особых национальных памятников, 5 групп артефактов, признанных национальным достоянием, 1 ритуал, 1 народная игра, 8 фестивалей и деревень, признанных национальным нематериальным культурным наследием.

Ежегодно проводится более 500 фестивалей, Бакнинь считается местом с наибольшим количеством фестивалей в стране. Среди них многие стали национальными событиями, такие как фестиваль Ба Чуа Кхо, фестиваль Лим, фестиваль пагоды Дау, фестиваль Кинь Зыонг Выонг и фестиваль пагоды Фат Тить, привлекающие десятки тысяч посетителей.



