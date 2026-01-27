Провинция Бакнинь заняла второе место в стране по привлечению прямых иностранных инвестиций в 2025 году

Северная провинция Бакнинь в 2025 году заняла второе место в стране по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Фото: газета «Бакнинь»



Северная провинция Бакнинь в 2025 году заняла второе место в стране по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ), уступив лишь городу Хошимину, что подтверждает ее статус одного из ведущих промышленных и инвестиционных центров Вьетнама.

В прошлом году Бакнинь привлекла в общей сложности около 20 млрд долл. США инвестиционного капитала, при этом объем прямых иностранных инвестиций достиг 5,73 млрд долл. США. В провинции было создано 7 686 новых предприятий, и общее число компаний приблизилось к 50 000.

На сегодняшний день в провинции реализуются 3 403 внутренних инвестиционных проекта с зарегистрированным капиталом 838,8 трлн донгов (32,02 млн долл. США), а также 3 396 проектов с ПИИ общей стоимостью свыше 46,8 млрд долл. США. Инвесторы представляют 42 страны и территории; основные направления вложений приходятся на электронику, швейную промышленность, логистику и недвижимость.

По словам заместителя председателя Народного комитета провинции Бакнинь Нго Тан Фыонга, в 2026 году местные власти продолжат активизировать работу по привлечению инвестиций, развитию бизнеса и продвижению всех секторов экономики.

Провинция поставила цель довести валовой региональный продукт (ВРП) до 598,81 трлн донгов, при этом общий объем фактически освоенных инвестиций должен составить 224,5 трлн донгов, что эквивалентно 37,5 процента ВРП.

Бакнинь планирует активизировать привлечение прямых иностранных инвестиций, связанных с трансфером высоких технологий, одновременно создавая благоприятные условия для отечественных предприятий и повышая конкурентоспособность малых и средних предприятий (МСП). Также ставится задача увеличить уровень заполняемости промышленных земель и обеспечить привлечение 5,5 млрд долл. США ПИИ в 2026 году.

Приоритетом останется упрощение административных процедур в сочетании с цифровой трансформацией, что поможет облегчить взаимодействие граждан и бизнеса с органами власти. В то же время провинция намерена формировать безопасную, прозрачную и привлекательную инвестиционно-деловую среду для привлечения стратегических инвесторов, крупных высокотехнологичных проектов и перспективных стартапов, соответствующих ее планам развития.

Бакнинь также сосредоточивается на обеспечении справедливого и благоприятного доступа отечественных частных предприятий к капиталу, земле, льготам и другим ресурсам. Ожидается, что частный сектор станет передовой силой в индустриализации и модернизации, развитии науки и технологий, инновациях и цифровой трансформации. В этих целях провинция разрабатывает программу развития частной экономики и изучает механизмы поддержки МСП, кооперативов и моделей коллективной экономики.

Еще одним приоритетом является укрепление связей между государственными, частными компаниями и предприятиями с иностранными инвестициями (ПИИ) для формирования региональных и глобальных цепочек поставок. Власти также внимательно отслеживают результаты деятельности бизнеса и оказывают поддержку в инвестиционных процедурах и производственной деятельности.

В перспективе на 2026–2030 годы провинция Бакнинь планирует мобилизовать около 1,6 квадриллиона донгов в виде общего социального инвестиционного капитала. Провинция будет продолжать пересматривать и совершенствовать нормативные акты и политику с целью устранения препятствий, особенно в области административной реформы, развития инфраструктуры, расчистки территорий и качества человеческих ресурсов, одновременно повышая эффективность реализации политики и избегая краткосрочного мышления, ориентированного на конкретные сроки.