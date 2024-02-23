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Провинция Бакльеу расставляет приоритеты на разведение креветок и борьбе с ННН-промыслом

22 февраля рабочая делегация Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов во главе с заместителем министра Фунг Дык Тиеном провела встречу с властями провинции Бакльеу. Основной повесткой встречи стали развитие аквакультуры, создание участков по высокотехнологическому выращиванию креветок, а также борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом в провинции.

 

Начальник Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов провинции Бакльеу Лыу Хоанг Ли заявил, что в 2023 году площадь аквакультуры на территории провинции составила более 136 ты. га, среди них площадь выращивания креветок - почти 133 тыс. га. Объем экспорта морепродуктов оценивается в 96 980,14 тонн, что составляет 102% от поставленного плана, что на 17% больше по сравнению с показателем на 2022 год.

Креветки являются главным экспортным товаром для провинции Бакльеу. На долю креветок приходится более 95% от общего объема экспорта провинции.

Южная прибрежная провинция планирует увеличить выручку от экспорта креветок до 1,3 млрд долларов США в 2025 году, до 1,7 млрд долларов США в 2030 году.

Провинция Бакльеу намерена стать «центром разведения креветок страны» и создать бренд «чистые креветки Бакльеу». В целях развития цепочки создания стоимости креветок Бакльеу определяет высокотехнологические модели выращивания креветок как основное направление развития в ближайшее время.

В настоящее время в провинции построено пять высокотехнологичных участков по выращиванию креветок площадью 3900 га. На участках применяются сверхинтенсивные, интенсивные и полуинтенсивные модели ведения сельского хозяйства, водосберегающие технологии полива в целях минимизации негативного воздействия от выброса отходов и загрязнения окружающей среды.

Что касается борьбы с нелегальным промыслом, то в последнее время Народный комитет провинции Бакльеу поручил соответствующим ведомствам принять множество решительных мер по предотвращению нелегального рыболовства в соответствии с правилами Правительства и Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, а также активно выполнить указания Премьер-министра после 4-й инспекции Европейского комитета.

Соответствующие ведомства провинции, включая Управление сельского хозяйства и развития сельских районов, пограничную службу полицейские силы координировали действия друг с другом в развертывании мер по борьбе с нелегальным промыслом, а также дали консультации руководителям провинции по реализации пропагандисткой работы, повышению осведомленности рыбаков о соблюдении правил промысла.

ВИА/ИЖВ

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