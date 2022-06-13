Провинция Бакжанг получила указание повысить самодостаточность для стимулирования развития

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на рабочем совещании с официальными лицами Бакжанга 12 июня. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Бакжанг повысить уверенность в своих силах в качестве меры ускорения развития во время встречи с Постоянным бюро партийного комитета этой северной провинции 12 июня.

Местные чиновники сообщили, что в прошлом году Бакжанг вошел в десятку самых эффективных населенных пунктов с темпами роста ВВП в 7,82% и занял 15-е место с экономикой, оцениваемой более чем в 129,8 трлн. донгов (5,6 млрд. долл. США).

В первом квартале 2022 года рост ВВП составил 14,33%, а показатель второго квартала оценивается в 24,03% — самый высокий показатель по стране.

Они также отметили прогресс в социальной, культурной сфере, обороне, безопасности и внешних связях, а также партийное и политическое строительство.

Премьер-министр Тьинь сказал, что, обладая выдающимся потенциалом, преимуществами и возможностями, Бакжанг является привлекательным и многообещающим направлением как для отечественных, так и для иностранных инвесторов.

Он считает, что для полного использования потенциала, устранения недостатков и стимулирования развития провинция должна укрепить свою самостоятельность, активизировать децентрализацию власти и административную реформу, содействовать государственно-частному партнерству и повысить уровень подготовки кадров.

Было предложено продолжить профилактику и борьбу с COVID-19, особенно вакцинацию, чтобы создать наилучшие условия для социально-экономического восстановления и развития; продолжать усилия по совершению трех стратегических прорывов в области стратегической инфраструктуры, институционального строительства и подготовки кадров; активизировать реализацию программы социально-экономического восстановления и развития.

Глава правительства также потребовал уделить внимание экологическому и устойчивому развитию, цифровой трансформации и переходу к энергетике, применению научно-технических достижений для повышения производительности труда и выборочному привлечению инвестиций для повышения эффективности вложений.

Он подчеркнул необходимость содействия экономическому росту в сочетании с защитой окружающей среды, обеспечением социальной безопасности и благосостояния с сохранением культурных ценностей.

Кроме того, премьер-министр отметил, что важно также уделить должное внимание построению неподкупной и сильной партийно-политической системы, а также упорядоченного, действенного и эффективного государственного аппарата.



