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Провинция Анзянг: отряд K93 обнаружил и эксгумировал останки 81 павшего бойца в провинции Кампонгспы Королевства Камбоджа
Делегацию Специального комитета провинции Анзянг возглавил заместитель председателя Народного комитета провинции, председатель Специального комитета Ле Ван Фыок. Камбоджийскую сторону представлял заместитель губернатора провинции, председатель Специального комитета провинции Кампонгспы Точ Полива.
Как сообщил командир отряда K93, несмотря на то что со времени войны прошло уже много лет, информации о местах захоронений становится всё меньше, рельеф местности существенно изменился, а погодные условия в сухой сезон остаются крайне тяжёлыми, личный состав подразделения продолжал настойчиво работать на местах.
Было проверено 35 сообщений о возможных местах захоронений и вручную проведены раскопки на 42 участках с общим объёмом земляных работ свыше 32 200 кубических метров. В результате обнаружены и эксгумированы останки 81 павшего бойца, личности которых установить пока не удалось. Таким образом, с 2001 года общее число останков павших бойцов, найденных и эксгумированных отрядом K93 на территории провинции Кампонгспы, достигло 1 388.
Помимо выполнения основной задачи по поиску и эксгумации останков, во время работы в Камбодже отряд K93 активно осуществлял мероприятия в области военной дипломатии и работы с населением: проводил бесплатные медицинские осмотры и выдачу лекарств местным жителям, посещал и вручал подарки представителям местных властей, вооружённых сил и населению по случаю традиционного новогоднего праздника Чол Чнам Тмай 2026 года.
Эти практические мероприятия способствовали укреплению взаимного доверия и сотрудничества между личным составом отряда, властями и жителями провинции Кампонгспы, создав благоприятные условия для дальнейшего поиска и эксгумации останков павших бойцов.
Заместитель председателя Народного комитета провинции, председатель Специального комитета провинции Анзянг Ле Ван Фыок высоко оценил самоотверженность и стойкость офицеров и военнослужащих отряда K93. Он выразил надежду, что Специальный комитет, органы власти, вооружённые силы и жители провинции Кампонгспы продолжат оказывать подразделению всестороннюю поддержку, способствуя успешной реализации кампании «500 дней и ночей» по поиску, эксгумации и возвращению на Родину останков ещё большего числа павших бойцов.
Заместитель губернатора, председатель Специального комитета провинции Кампонгспы высоко оценил чувство ответственности и настойчивость личного состава отряда K93 при выполнении задач на территории провинции, подтвердив, что власти Кампонгспы продолжат тесно взаимодействовать с подразделением и создавать благоприятные условия для завершения поиска и эксгумации оставшихся останков павших бойцов, тем самым способствуя сохранению и развитию традиционных отношений солидарности и дружбы между Камбоджей и Вьетнамом.