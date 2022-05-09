Провинции Тxайбинь порекомендовали расширить пространство развития в сторону моря

Премьер-министр Фам Минь Тьниь (стоит) выступает на заседании Постоянного бюро партийного комитетаи Тайбинь 8 мая. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, выступая на рабочем заседании Постоянного бюро провинциального партийного комитета 8 мая, порекомендовал провинции Тайбинь расширить пространство своего развития в сторону моря.

Местные официальные лица сообщили, что, несмотря на последствия пандемии COVID-19, северная провинция приложила большие усилия и добилась значительных результатов: смертность от COVID-19 составила всего 0,026%, что намного ниже, чем в среднем по стране (0,4%), а рост ВРП составил 6,68% в прошлом году и 7,44% в первом квартале 2022 года (14-е и 16-е место среди 63 провинций и городов соответственно).

Премьер-министр Тьинь высоко оценил работу Тайбиня, но также отметил, что местности еще предстоит полностью раскрыть свой потенциал, попросив провинцию «преодолеть себя», чтобы совершить прорыв, обеспечить устойчивое развитие и повысить доход на душу населения.

По его словам, поскольку Тайбинь может похвастаться большим потенциалом и благоприятными условиями для социально-экономического развития, ему необходимо оптимизировать эти преимущества для ускорения развития.

Предложив расширить пространство развития в сторону моря, глава правительства сказал провинции продолжать реструктуризацию экономики устойчивым, стабильным и эффективным образом, сохраняя при этом сельское хозяйство как основу местного развития и продвигая высокотехнологичное сельское хозяйство.

Он попросил сосредоточить внимание на развитии стратегической инфраструктуры, особенно транспортных объектов, ускорении административных реформ, повышении индекса конкурентоспособности провинций и повышении уровня подготовки кадров, чтобы создать объединенную силу для социально-экономического развития.

Премьер-министр также подчеркнул важность защиты окружающей среды, обеспечения социальной защиты, укрепления обороны и безопасности, партийного строительства и реформы политической системы.