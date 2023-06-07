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Провинциальный народный комитет Ниньтхуан развертывает ключевые задачи в июне 2023 г.
В мае 2023 года под решительным руководством провинциального народного комитета основные задачи и прорывы были сосредоточены на стимулировании Социально-экономического роста. Сельскохозяйственное, промышленное производство и сфера услуг показали хорошие темпы роста за тот же период. Во всей провинции засеяно 1847 га, изменена структура посевов, воспроизведена модель крупнопольного производства, применены высокие технологии в производстве. Некоторые ключевые продукты продолжали восстанавливаться и расти, индекс промышленного производства за месяц увеличился на 9,41%; общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг оценивается в 3.254 млрд донгов, рост на 13,9%; встретила 360.000 туристов, что на 1,35% больше, чем за тот же период прошлого года. Ускоряются инвестиционные проекты; общие доходы бюджета провинции за месяц достигли 301,85 млрд донгов, накопленные за 5 месяцев года сборы достигли 1.527,9 млрд донгов.
Помимо достигнутых результатов, есть еще некоторые ограничения, такие как: Промышленный рост низок по сравнению с планом; ряд строительных и перерабатывающих товаров по-прежнему испытывает трудности, связанные с рынком потребления и поставкой исходных материалов; уровень освоения государственного инвестиционного капитала низкий; ряд ключевых проектов отстают от графики, низкие доходы от землепользования; несчастные случаи и травмы среди детей не контролируются. На встрече секторы и населенные пункты отметили плюсы и минусы в процессе реализации майских задач; решения и предложения по повышению координирующей роли подразделений и населенных пунктов в выполнении задач, обеспечивающих выполнение поставленных задач до конца года.
Выступая в заключение встречи, г-н Фан Тан Кань, заместитель председателя провинциального Народного комитета, предложил, чтобы департаменты, секторы и местные органы более решительно реализовывали ключевые задачи, и впредь внимательно следить за постановлениями Правительства и провкома Партии, разрабатывать план руководства на фактические задачи каждого сектора и объекта. Ориентироваться на организацию производства в связи с трансформацией сельскохозяйственных культур, поддержать и расширять эффективные модели производства; усилить борьбу с незаконным промыслом, хорошо провести работу по охране леса. Ускорить реализацию инвестиционных проектов по строительству и инфраструктурному бизнесу в промышленных зонах и кластерах; усилить поддержку и устранить трудности для бизнеса. Активно пересматривать и ускорять выполнение проектов планирования, особенно проекта общего планирования города Фанранг-Тхапчам; перестроить военный аэропорт Тханьшон в аэропорт двойного назначения; ускорить освоение государственного инвестиционного капитала и эффективно реализовать национальные целевые программы. Тщательно подготовить серию мероприятий на церемонии получения сертификата ЮНЕСКО о признании «Тамское гончарное искусство в списке нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране» и для Фестиваля Винограда-Вина; безопасно организовать выпускной экзамен в средней школе в 2023 году. Повысить эффективность работы государственного аппарата, реформировать административные процедуры и государственную службу. Обратить внимание на реализацию политики социального обеспечения; эффективно бороться с инфекционными заболеваниями…