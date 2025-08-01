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Проведён полёт для проверки безопасности в аэропорту Лонгтхань
Согласно информации, полёты начались 31 июля, общей продолжительностью 12 часов 47 минут. Утром 1 августа были успешно выполнены два первых полёта. Самолёт вылетел из аэропорта Таншоннят, выполнил маршрут до аэропорта Лонгтхань, провёл проверку воздушного пространства над районом Лонгтхань и вернулся для посадки в Таншоннят.
На первом этапе строительства аэропорта Лонгтхань предусмотрено всего 68 схем полётов, включая 27 схем вылета (SID), 33 схемы захода на посадку (STAR) и 8 процедур захода на посадку (IAP). Все данные, собранные в ходе проверочных полётов, будут проанализированы для оценки точности и стабильности перед вводом в эксплуатацию.
По данным VATM, проверочный полёт был проведён для оценки летной осуществимости (flyability), надёжности проектных решений и выявления возможных помех, влияющих на точность и силу сигнала навигационных систем, используемых в процедурах полёта.
Проверка проводится в соответствии с перечнем схем полётов, утверждённых Управлением гражданской авиации Вьетнама. Оценка включает точность, целостность навигационной базы данных (препятствия, рельеф местности, навигационные станции), а также влияние рельефа и объектов на безопасность полётов.
В настоящее время в аэропорту Лонгтхань активно реализуются строительные работы, которые, как ожидается, будут в основном завершены к концу 2025 года. В IV квартале 2025 года планируется проведение первого калибровочного полёта после завершения установки всех аэронавигационных систем и готовности необходимой инфраструктуры.