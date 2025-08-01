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НОВОСТИ

Проведён полёт для проверки безопасности в аэропорту Лонгтхань

1 августа Вьетнамская государственная корпорация по управлению воздушным движением (VATM) сообщила, что совместно с соответствующими подразделениями организовала первый полёт с целью проверки и оценки схем захода на посадку, а также инспекции эксплуатационной безопасности в аэропорту Лонгтхань. Проверочный полёт выполнен специализированным воздушным судном Beechcraft King Air 350ER — это самолёт, используемый для инспекции, калибровки и оценки точности работы систем освещения взлётно-посадочной полосы, системы точного захода на посадку ILS, рулёжных огней, посадочных огней, а также ряда других информационных и навигационно-мониторинговых устройств.

Согласно информации, полёты начались 31 июля, общей продолжительностью 12 часов 47 минут. Утром 1 августа были успешно выполнены два первых полёта. Самолёт вылетел из аэропорта Таншоннят, выполнил маршрут до аэропорта Лонгтхань, провёл проверку воздушного пространства над районом Лонгтхань и вернулся для посадки в Таншоннят.

На первом этапе строительства аэропорта Лонгтхань предусмотрено всего 68 схем полётов, включая 27 схем вылета (SID), 33 схемы захода на посадку (STAR) и 8 процедур захода на посадку (IAP). Все данные, собранные в ходе проверочных полётов, будут проанализированы для оценки точности и стабильности перед вводом в эксплуатацию.

По данным VATM, проверочный полёт был проведён для оценки летной осуществимости (flyability), надёжности проектных решений и выявления возможных помех, влияющих на точность и силу сигнала навигационных систем, используемых в процедурах полёта.

Проверка проводится в соответствии с перечнем схем полётов, утверждённых Управлением гражданской авиации Вьетнама. Оценка включает точность, целостность навигационной базы данных (препятствия, рельеф местности, навигационные станции), а также влияние рельефа и объектов на безопасность полётов.

В настоящее время в аэропорту Лонгтхань активно реализуются строительные работы, которые, как ожидается, будут в основном завершены к концу 2025 года. В IV квартале 2025 года планируется проведение первого калибровочного полёта после завершения установки всех аэронавигационных систем и готовности необходимой инфраструктуры.

ИЖВ/ВИА

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