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НОВОСТИ

Проведено мероприятие по продвижению туризма для привлечения британских посетителей во Вьетнам

7 апреля в Лондоне состоялась Vietnam Reopening (Повторное открытие Вьетнама), программа продвижения туризма после того, как границы страны вновь открылись для иностранных путешественников.

7 апреля в Лондоне состоялась Vietnam Reopening (Повторное открытие Вьетнама), программа продвижения туризма после того, как границы страны вновь открылись для иностранных путешественников.

Программа, первая в своем роде, проводимая за границей с момента открытия 15 марта, информировала участников о политике возобновления туризма во Вьетнаме, а также о туристических продуктах и услугах национального авиаперевозчика Vietnam Airlines и Thien Minh Group (TMG) - двух организаторов мероприятия. Она также служил платформой для вьетнамских и британских предприятий для обмена информацией и поиска возможностей партнерства.

В своем выступлении посол Нгуен Хоанг Лонг сказал, что Вьетнам становится привлекательным местом для иностранных туристов благодаря красивым пейзажам, гостеприимным людям и разнообразной кухне. За последние 10 лет количество британских посетителей во Вьетнаме ежегодно увеличивалось на 15-20%, что отчасти благодаря прямым рейсам, выполняемым Vietnam Airlines и Bamboo Airways.

Страна надеется стать одной из ведущих туристических достопримечательностей в мире, отметил он, подтвердив, что посольство и другие представительства Вьетнама в Великобритании сделают все возможное, чтобы предоставить наилучшие услуги британским путешественникам, интересующимся Вьетнамом.

Председатель и главный исполнительный директор TMG Чан Чонг Киен считает решение правительства Вьетнама о возобновлении туризма абсолютно правильным и дальновидным. Поскольку некоторые основные источники туристов, такие как Китай и Япония, остаются закрытыми для международного туризма или по-прежнему ограничивают его, повторное открытие с небольшими ограничениями поможет туристическому сектору Вьетнама связаться с такими крупными рынками, как Европа, включая Великобританию.

Он добавил, что цель принять от 500.000 до 1 млн. британских посетителей в этом году вполне достижима.

Николас Корни, директор по авиационным услугам лондонской компании Southall Travel, приветствовал возобновление туризма во Вьетнаме, назвав это большой возможностью для развития туризма между двумя странами.

Он добавил, что 15-дневное освобождение от визы для туристов во Вьетнам является идеальным условием для тех, кто хочет поехать в страну впервые, и выразил уверенность в том, что с красивыми природными ландшафтами, особой культурой и очаровательной кухней во Вьетнаме мало конкурентов в сфере туризма в регионе.

По словам Корни, для страны важно и дальше популяризировать свою политику открытия туризма и процедуры въезда, такие как тестирование на COVID-19 перед отъездом.

До пандемии Вьетнам демонстрировал ежегодный рост туризма на 22,7% в течение 2015–2019 годов. Этот сектор составлял 9,2% его валового внутреннего продукта.

Индустрия туризма стремится вернуться к 45–50% допандемического уровня в 2022–2023 годах, привлекая к концу 2023 года около 9 млн. международных туристов.

ВИА

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