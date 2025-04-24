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Проведение ярких мероприятий в Старом квартале Ханоя по случаю крупных праздников
Это также возможность для Ханоя представить традиционные ремёсела – место, где жители и гости столицы могут полюбоваться уникальными, креативными изделиями ручной работы, выполненными в традиционной технике.
В частности, с 22 по 28 апреля в общинном доме Кимнган проходит выставка ремесла из бамбука и ротанга под названием «Made of Tre», представляющая экологически чистые изделия ручной работы и прославляющая умелых рук мастеров-ремесленников.
С 18 апреля по 22 мая в Центре культурных обменов Старого квартала Ханоя проходит тематическая выставка, посвящённая инкрустации перламутром Чуэнми (уезд Фусуен, Ханой), предоставляющая посетителям аутентичный опыт знакомства с одним из самых изысканных традиционных ремёсел.
С 25 апреля по 31 мая в Центре культуры и искусств будет открыта выставка агитационных плакатов художника Нгуен Мань Дыка.
Кроме того, в рамках мероприятий расширяется пространство межрегионального культурного обмена. С 13 апреля по 31 мая в Центре информации о наследии Старого квартала проходит презентация туристической культуры Ханоя и провинции Фуйен с участием местных туристических компаний.
Жители и гости столицы также смогут насладиться множеством художественных выставок, таких как фотовыставка «Память и легенда», фотовыставка «Открывая историю озера Возвращённого меча (озеро Хоанкием)» в Центре информации и культуры озера Хоанкием, выставка «Открывая наследие» в вилле № 46 на улице Хангбай.
В это время на множестве сцен в Старом квартале проходят культурные мероприятия: традиционная музыкальная программа «Истории музыки старого квартала», выступления в жанрах народной, современной традиционной и революционной музыки в пешеходной зоне у озера Хоанкием и в Старом квартале.
Серия мероприятий, проходящих с 18 апреля по 1 июня, превращает Старый квартал Ханоя в яркое культурное пространство, которое распространяет традиционные и исторические ценности среди молодёжи и туристов. Уже открывшиеся мероприятия привлекли большое количество жителей и туристов.