НОВОСТИ

Проведение круглосуточного патрулирования и готовность к спасательным операциям в заливе Халонг

Усиленное патрулирование и организация постоянных постов направлены на обеспечение безопасности туристических судов и укрепление доверия со стороны гостей, посещающих залив Халонг. Провинциальное командование провинции Куангнинь сообщило, что с 6 августа в целях повышения безопасности для туристов, посещающих и пребывающих в заливе Халонг, было организовано круглосуточное патрулирование. Для этого выделены один санитарный корабль и два мобильных катера, которые ежедневно осуществляют патрулирование на акватории залива.

Согласно плану, санитарный корабль и катера проводят патрулирование с 7:00 до 18:00 на туристических маршрутах залива Халонг. Один корабль дежурит в постоянном режиме у острова Титоп. В ночное время - с 18:00 до 7:00 следующего дня - мобильные катера базируются на острове Туанчау, где организовано круглосуточное дежурство, обеспечивающее непрерывную готовность к реагированию.

Усиленное патрулирование и организация постоянных постов направлены на обеспечение безопасности туристических судов и укрепление доверия со стороны гостей, посещающих залив Халонг.

Как отметил полковник Нгуен Нгок Шон, заместитель командующего провинциального командования Куангнинь, каждая дежурная смена включает от 6 до 8 человек, в том числе группы связи и медперсонал. На санитарном судне имеются 4 носилки, кислородные баллоны, огнетушители и другое оборудование, необходимое для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в заливе Халонг.

Помимо провинциального командования, к обеспечению безопасности также подключены другие функциональные органы провинции Куангнинь. Усилены проверки на туристических причалах, сформированы оперативные группы для патрулирования судоходных маршрутов в тесной координации с портовой администрацией. Департамент строительства провинции Куангнинь проводит внеплановые проверки соблюдения правил безопасности водного транспорта, особенно во время стоянки туристических судов в пунктах осмотра достопримечательностей.

Ранее Народный комитет провинции Куангнинь провёл рабочую встречу с Институтом наук о Земле (при Академии наук и технологий Вьетнама) по вопросу установки системы раннего оповещения о неблагоприятных метеоявлениях - грозах, смерчах и молниях - в ключевых точках, особенно в акваториях заливов Халонг, Байтылонг и прибрежных зонах. Эта система играет важную роль в обеспечении безопасности людей и транспортных средств, занятых в туристической сфере, а также способствует устойчивому социально-экономическому развитию региона.

Благодаря конкретным мерам по обеспечению безопасности туристов, посещающих залив Халонг, власти провинции Куангнинь рассчитывают достичь поставленной цели - принять 20 миллионов туристов в 2025 году, в том числе 4,5 миллиона иностранных. Ожидаемый общий доход от туризма в 2025 году составит около 50 триллионов донгов.

В первой половине 2025 года отрасль туризма провинции Куангнинь приняла около 12,1 миллиона посетителей, включая приблизительно 9,8 миллиона внутренних туристов и 2,3 миллиона иностранных. Провинция также ввела в эксплуатацию новые туристические продукты и услуги с высокой конкурентоспособностью, одновременно продолжая повышать качество обслуживания туристического флота, обслуживающего гостей залива Халонг, с особым акцентом на безопасность.

ВИА/ИЖВ

