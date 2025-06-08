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Пробуждение туристического потенциала Биньтхуана через кинематограф
Уникальная киносъёмочная площадка Баучанг
Расположенный примерно в 60 километрах к северу от центра города Фантьет, Баучанг — это живописный и величественный природный ландшафт, который природа щедро даровала провинции Биньтхуан ещё тысячи лет назад. Это место известно своей уникальной комбинацией ослепительно белых песчаных дюн и обширного пресного озера, создающих завораживающее, первозданное пространство, пронизанное лёгкой загадочностью.
Недавно вышедший фильм «Обратная сторона 8 — Объятия солнца» режиссёра Ли Хая, съёмки которого проходили в живописной местности Баучанг, побил рекорды кассовых сборов и дал мощный импульс развитию туризма в провинции Биньтхуан. Великолепные кадры, снятые в этом месте, которое не случайно называют «малой Сахарой», произвели сильное впечатление на зрителей и вызвали широкий резонанс.
Благодаря своему уникальному рельефу, расположению и живописной красоте, Баучанг неоднократно получал признание: в 2013 году он вошёл в Топ-100 самых впечатляющих туристических направлений Вьетнама, в 2014 году стал одним из самых популярных мест в регионе АСЕАН, а в 2016 — попал в Топ-100 любимых туристических достопримечательностей южной части страны. В 2019 году комплекс природных пейзажей Баучанга был официально признан памятником национального значения Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама. Кроме того, он входит в состав Национальной туристической зоны Муйне, утверждённой постановлением Премьер-министра.
В настоящее время, благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, Баучанг неизменно привлекает большое количество туристов и стал неотъемлемым пунктом в маршрутах путешественников, приезжающих в Биньтхуан. Здесь гости могут насладиться катанием на песке, верховой ездой на страусах, фотосессиями, а также попробовать захватывающие поездки на внедорожниках по барханам.
По словам Хоанг Тху Нга из провинции Биньзыонг, каждый её визит в Биньтхуан обязательно включает остановку в Баучанг — для отдыха и красивых фотосессий. Однако после просмотра фильма «Обратная сторона 8», в котором благодаря ракурсам режиссёра этот пейзаж предстал в новом, ещё более волшебном и завораживающем свете, она решила снова приехать сюда, чтобы не только насладиться природой, но и пройтись по съёмочным локациям картины.
Продвижение туризма через кинематограф
Нгуен Линь Ву, директор Центра содействия туризму провинции Биньтхуан, отметил:
«Пользуясь широкой популярностью, которую принесли последние кинопроекты, наш центр недавно организовал ознакомительную поездку с участием представителей туристических агентств и компаний. Это мероприятие направлено на то, чтобы способствовать кооперации между туристическими операторами, обогатить маршруты новыми точками притяжения и разработать дополнительные услуги. Всё это позволит укрепить узнаваемость туристического бренда Биньтхуаня с помощью кинематографа».
Помимо Баучанга, зрителей также покорили съёмки на острове Фукуи, где первозданная красота сочетается с бирюзовыми водами, белоснежными облаками и величественными утёсами, возвышающимися у самого моря. Эти завораживающие пейзажи стали ярким акцентом в фильме «Учитель со звёзд».
Не менее впечатляющими выглядят и кадры, снятые на побережье Кега с более чем столетним маяком, в шумной рыбацкой деревне Муйне, на традиционном рыбном промысле по производству знаменитого фантхьетского рыбного соуса, а также на соляных полях Чиконг. Все эти места неоднократно становились съёмочными локациями для музыкальных видеоклипов, художественных фильмов и других медиапроектов.
Тем не менее, чтобы по-настоящему раскрыть туристический потенциал провинции Биньтхуан через киноискусство, необходимо выработать конкретные меры, направленные на укрепление сотрудничества между сферой туризма и кинематографом. Только так можно эффективно продвигать Биньтхуань как привлекательное туристическое направление.
По словам Нгуен Ле Тханя, в ближайшее время Департамент культуры, спорта и туризма продолжит активное продвижение живописных образов и культурных ценностей Биньтхуана среди широкой аудитории и кинематографистов. Провинция всегда готова создать максимально благоприятные условия для съёмочных групп, работающих на её территории, чтобы способствовать раскрытию туристического потенциала и развитию кинокультуры региона.