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Пробуждение потенциала индустриального наследия Ханоя
Вопрос индустриального наследия поднимается учеными и архитекторами уже много лет. Во всем мире многие страны уделяют внимание популяризации и сохранению индустриального наследия, реконструируя старые фабричные здания и фабрики, превращая их в развлекательные и культурные парки, тем самым эффективно способствуя развитию культурного наследия и культурной индустрии. Однако во Вьетнаме, в целом, и в Ханое, в частности, индустриальное наследие ещё не получило должного развития.
В беседе с корреспондентом газеты «Новый Ханой» архитектор Выонг Хай Лонг рассказал, что в настоящее время многие объекты индустриального наследия в Ханое исчезли, уступив место новым постройкам. Это неизбежное изменение под давлением городского и социально-экономического развития. Однако архитектор Выонг Хай Лонг считает, что пришло время правильно разобраться с индустриальным наследием.
«Если каждое промышленное наследие будет превращено в новые проекты и новые городские территории, то это наследие вскоре будет «стерто с лица земли», и нам не останется ничего, что могло бы напоминать нашим детям и внукам об истории производства и деловой жизни старого поколения. Нам необходимо иметь дорожную карту для планирования проектов по преобразованию функций старых зданий и заводов, чтобы одновременно отвечать требованиям современности и гарантировать сохранение воспоминаний об истории, культуре и процессе создания сооружения», –подчеркнул архитектор Выонг Хай Лонг.
По мнению женщины-архитектора Динь Тхи Хай Йен, роль органов государственного управления очень важна в координации действий, разработке планов и разрешении конфликтов по поводу сохранения, развития и реконструкции общественного индустриального наследия.
Ранее, по вопросу о том, что Ханою необходимо сделать для повышения ценности оставшегося индустриального наследия, директор Департамента культуры и спорта Ханоя До Динь Хонг заявил, что после Ханойского фестиваля креативного дизайна 2023 года подразделение будет координировать свои действия с соответствующими ведомствами, филиалами и подразделениями для переоценки эффективности деятельности, оттуда будут эффективные предложения и рекомендации городу, министерствам и филиалам по использованию и реконструкции реликтов промышленного производства в городе.