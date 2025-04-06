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Приток прямых иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли останется на высоком уровне
Решение № 57 Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации ставит целью повышение уровня и способности технологий, инноваций предприятий, чтобы выйти на уровень выше среднего в мире; несколько областей науки и технологий должны достичь международного уровня.
Директор службы цифровой трансформации и применения ИИ в FPT Digital Доан Хыу Хау, сообщил, что экономика Вьетнама продолжает стабильный рост благодаря разумной макроэкономической политике, сильному росту экспорта и устойчивому развитию отраслей промышленности и внутреннего потребительского рынка.
Кроме того, геополитические преимущества и стабильная политика делают Вьетнам привлекательным для иностранного капитала благодаря стратегическому расположению в Юго-Восточной Азии, благоприятной инвестиционной среде и политике поддержки инвестиций.
По словам Доан Хыу Хау, задача развития инфраструктуры, управления и информационных технологий является важным вызовом для финансового рынка Вьетнама, что требует от финансовых организаций и регулирующих органов повышения качества торговой инфраструктуры, управления рисками и улучшения системы информационных технологий, чтобы удовлетворить потребности в развитии и росте рынка, особенно в условиях появления новых технологий и требований к прозрачности.
Для создания возможностей для развития ИИ и полупроводников, согласно руководству Министерства финансов, Вьетнам сосредоточится на нескольких решениях, включая: совершенствование гибкой нормативной базы, снижение затрат для граждан и предприятий, сокращение административных процедур и устранение ненужных административных процедур.
Кроме того, важно развивать стратегическую инфраструктуру для развития ИИ и полупроводников, включая транспортную инфраструктуру, телекоммуникационную инфраструктуру, информационные технологии и энергетическую инфраструктуру, что поможет снизить начальные затраты и повысить конкурентоспособность продуктов.
Вьетнам также сосредотачивает усилия на обучении кадров, соответствующих требованиям развития. Кадры играют ключевую роль, и самым большим вызовом для Вьетнама является дефицит квалифицированных кадров.
Для этого необходимо обновить систему образования, улучшить качество подготовки и сосредоточиться на фундаментальных исследованиях и обучении английскому языку. Особенно важным является создание кадрового резерва для ИИ и полупроводников.
В настоящее время Министерство финансов проводит всесторонний обзор нормативных препятствий и проблем, чтобы внести необходимые изменения и дополнения в законодательство. Уже проводится работа совместно с Министерством науки и технологий по подготовке проекта закона, который изменит несколько законов, что будет представлено на следующей сессии Национального собрания.
«В мае Министерство финансов также предложит и представит Национальному собранию изменения в Закон о государственном бюджете. Таким образом, вопросы, касающиеся нормативной базы для науки и технологий, будут решены», заявил министр финансов Нгуен Ван Тхань.