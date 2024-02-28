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НОВОСТИ

Приток прямых иностранных инвестиций во Вьетнам вырос почти на 39% за два месяца

За первые два месяца 2024 года Вьетнам привлек более 4,29 миллиарда долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что на 38,6% больше, чем в прошлом году, согласно данным Агентства внешней торговли Министерства промышленности и торговли (MoIT). За этот период 405 новых проектов с общим зарегистрированным капиталом в 3,6 миллиарда долларов США получили инвестиционные сертификаты, что на 55,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время 159 проектов скорректировали свой капитал на общую сумму 442,1 млн долларов США, что на 19,5 % больше и на 17,4 % меньше, чем в прошлом году, соответственно.

Взносы в капитал и покупка акций снизились на 68 % по сравнению с прошлым годом и составили 255,4 млн долларов США.

За два месяца было выплачено 2,8 миллиарда долларов США ПИИ, что на 9,8% больше, чем за тот же период 2023 года.

По данным Министерства внутренних дел, большая часть капитала была направлена в города и провинции с развитой инфраструктурой, стабильными людскими ресурсами, большими усилиями по улучшению административных процедур и активным участием в мероприятиях по привлечению инвестиций.

Ханой, Куангнинь, Тхайнгуен, Бариа - Вунгтау, Бакнинь, Донгнай, Бакжанг, Хошимин, Хайфон и Хынгйен возглавили страну по привлечению ПИИ, сообщило Агентство внешней торговли, уточнив, что на эти десять населенных пунктов пришлась львиная доля иностранного капитала - 81,7% за указанный период.

Столица Ханой возглавила все населенные пункты по привлечению ПИИ с почти 914,4 млн долларов США, что в 24,4 раза больше, чем за тот же период 2023 года.

Среди 48 стран и территорий с инвестициями во Вьетнам в январе-феврале крупнейшим инвестором стал Сингапур, вложивший в страну более 2,08 млрд долларов США, за ним следуют Гонконг (Китай), Япония и Китай.

Инвесторы вложили капитал в 16 из 21 сектора экономики, среди которых лидирует перерабатывающая и обрабатывающая промышленность с общим объемом инвестиций почти 2,54 миллиарда долларов США. За ней следуют сектор недвижимости (1,41 миллиарда долларов США), розничная торговля (125,2 миллиона долларов США) и научно-техническая деятельность (почти 76,4 миллиона долларов США).

За два месяца положительное сальдо торгового баланса сектора с иностранными инвестициями составило более 8,6 миллиарда долларов США (без учета сырой нефти), что позволило компенсировать дефицит торгового баланса внутреннего сектора в размере 4,63 миллиарда долларов США.

По состоянию на февраль 2024 года в стране насчитывалось 39.553 действующих проекта с общим зарегистрированным капиталом в 473,1 миллиарда долларов США. На сегодняшний день выделено почти 300 миллиардов долларов США.

ВИА/ИЖВ

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