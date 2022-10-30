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Приток ПИИ достиг 22,46 млрд долларов США за 10 месяцев
За последние 10 месяцев 1.570 новых проектов получили свидетельства о регистрации инвестиций, что на 14,2% больше, чем за тот же период, с общим уставным капиталом почти 9,93 млрд долларов США, что на 23,7% меньше, чем за тот же период.
Кроме того, было зарегистрировано 880 проектов на корректировку инвестиционного капитала, что на 13,4% больше, чем за тот же период, при этом общий дополнительный зарегистрированный капитал достиг более 8,74 млрд долларов США, что на 23,3% больше, чем за тот же период.
К концу октября было внесено 2.997 капитальных вложений и приобретено акций, что эквивалентно 3,97 млрд долларов США. Этот показатель на 4,5% выше, чем в 2021 году.
Директор FIA До Нят Хоанг подчеркнул два фактора, стоящих за падением уставного капитала: строгие превентивные меры по борьбе с COVID-19 и глобальная неопределенность.
Он сказал, что строгие превентивные меры COVID-19 затруднили поездки иностранных инвесторов во Вьетнам в поисках новых инвестиционных возможностей. Такие препятствия сдерживали количество вновь зарегистрированных проектов в начале 2022 года.
Глобальная неопределенность, в том числе конфликты в Европе, инфляционное давление и сбои в цепочке поставок, усугубила сокращение потоков капитала из крупных экономик, особенно партнеров Вьетнама.
С другой стороны, капитал многих крупномасштабных проектов значительно увеличился за десять месяцев. Например, компания Samsung Electro-Mechanics Vietnam получила два увеличения капитала: на 920 и 267 миллионов долларов США.
Samsung HCMC CE последовала ее примеру с 841 млн долларов США. Проекты по производству электроники и сетевого оборудования и мультимедийные аудио продукты в провинциях Бакнинь, Нге-ан и Хайфон профинансированы за счет дополнительного капитала в размере 306 млн долларов США, 260 млн долларов США и 127 млн долларов США соответственно.
Увеличение дополнительного капитала указывает на то, что иностранные инвесторы очень уверены в экономическом росте Вьетнама и деловой среде.
Перепись FIA также показала, что иностранные инвесторы сделали капиталовложения в 18 из 21 секторах экономики в течение 10 первых месяцев 2022 года. Из них переработка и производство лидировали с 12,9 миллиардами долларов.
Далее следует недвижимость с общим объемом инвестиций 3,9 млрд долларов США, затем следует производство и распределение электроэнергии с 928 млн долларов США и научно-техническая деятельность с 853 млн долларов США.
Также стоит отметить, что оптовая и розничная торговля, переработка и производство, научно-техническая деятельность привлекли наибольшее количество вновь зарегистрированных проектов, на которые приходилось 29,9%, 24,8% и 16,7% от общего числа вновь зарегистрированных проектов в стране.
По партнерам, 103 страны и территории вложили деньги во Вьетнам за 10 месяцев 2022 года. Сингапур был на первом месте с 5,3 млрд долларов США, что составляет 23,8% от общего объема иностранных инвестиций в страну.
Япония заняла второе место с 4,2 млрд долларов США, а Республика Корея (РК) заняла третье место с 3,9 млрд долларов США. Другие страны, расположенные дальше по списку, включали Китай, Гонконг (Китай) и Данию.
Несмотря на свое третье место по инвестиционному капиталу, РК возглавила список инвесторов по количеству вновь зарегистрированных и скорректированных по капиталу проектов за десятимесячный период.