Приток ПИИ в швейный и текстильный сектор восстанавливается

Председатель Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды (VITAS) Ву Дык Жанг заявил, что иностранные производители одежды и текстиля расширяют свою деятельность во Вьетнаме, чтобы получить преимущества на вьетнамском рынке.



Он отметил, что различные соглашения о свободной торговле (ЗСТ), в частности соглашения нового поколения, такие как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), к которым присоединился Вьетнам, являются локомотивом для развития сектора, привлекающим как отечественных, так и иностранных инвесторов.

Правление индустриальных парков северной провинции Намдинь выдало инвестиционный сертификат гонконгской компании Crystal International Group для реализации проекта по созданию джинсовой фабрики Yi Da стоимостью 60 млн. долларов США.

Группа управляет различными предприятиями в северных провинциях Хайзыонг, Хайфон, Бакжанг и Футхо, а также в южной провинции Биньзыонг, с совокупным экспортным доходом около 1 миллиарда долларов США и созданием рабочих мест для 40 000 местных работников.

Тем временем ведущий мировой производитель застежек-молний YKK Corp. из Японии инвестировал средства в строительство своего второго завода в промышленной зоне Донгван в северной провинции Ханам. По словам генерального директора YKK во Вьетнаме Юдзи Фурукавы, за 25 лет работы во Вьетнаме компания YKK увеличила производительность производства застежек-молний в 100 раз, а количество рабочих увеличилось в семь раз и составило 2800 человек.

Ранее YKK приходилось импортировать некоторое количество материалов, чтобы обеспечить местных клиентов. Однако теперь вьетнамский завод способен производить всю продукцию YKK и даже поставлять ее в такие страны, как Камбоджа и Мьянма, сказал он.

Совсем недавно компания SAB Industrial Vietnam Company Limited, принадлежащая китайской группе Weixing, ввела в эксплуатацию свой завод стоимостью 62 млн долларов США в северо-центральной провинции Тханьхоа. На площади 66,44 гектара фабрика производит различные изделия, включая металлические, пластиковые и нейлоновые молнии, а также пластиковые и металлические пуговицы.

Помимо того, что ПИИ помогли сектору снизить зависимость от импортного сырья, они сыграли важную роль в сокращении времени производства и транспортных расходов, что сделало продукцию более конкурентоспособной.

В первом квартале 2024 года Вьетнам получил около 8 миллиардов долларов США от экспорта одежды и текстиля, при этом доля фирм с ПИИ составила более 60% от общего объема.